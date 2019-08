L’été des festivals se prolonge du côté de Begnins

Festival Du blues aux rythmes electros, le festival niché dans les vignes de Begnins propose un voyage musical intimiste jusqu’à samedi. Plus...

Festival Le festival de Begnins annonce une jolie programmation pour ses trois jours de rock fin août. Plus...

Musique Les concerts et la vue plongeante sur le lac se dégusteront sous le soleil et les étoiles de Begnins. Sans modération Plus...