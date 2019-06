La pluie d’Avenches s’est par miracle arrêtée sur «Aïda» de Verdi

Sous l’eau, l’atmosphère des arènes était électrique, vendredi soir au 24e Festival Opéra en Fête d’Avenches. Une fois les combats de parapluies terminés (pour y voir quelque chose), le concert s’est ouvert sur le début du «Barbier de Séville» de Rossini. Avant l’apparition triomphante du baryton Andrzej Filonczyk, sur l’air de la première entrée de Figaro («Largo al factotum»), traversant un long rideau de fils qui formait aussi l’écran de projection des plans des chanteurs et autres images abstraites.

Vivre un concert dans ces arènes vieilles de plus 2000 ans, lors d’intempéries, procure des émotions aussi épiques que jouissives. Malheureusement, le son brutal de la pluie s’écrasant au-dessus des artistes à l’abri a surtout brisé la tiédeur du programme. Celui-ci s’est contenté d’alterner maladroitement des airs d’opéra connus («Orphée et Eurydice», «La Traviata») avec des morceaux plus confidentiels («Mein Sehnen, mein Wähnen» issu de «Die Tote Stadt» de Korngold). Une façon radicale d’obstruer l’entrée en profondeur dans tous les univers, sans permettre aux chefs-d’œuvre de déployer leur magnificence. Force d’admettre que cette formule proposée pour la seconde fois pour attirer du monde, ne sert pas les classiques, provoquant ennui et frustrations.

Le concert aura néanmoins été porté par le talent des solistes: la soprano et spécialiste de Verdi Kristin Lewis est émouvante en Aïda, et parvient à interrompre l’averse lors de son «Ritorna vincitor» au milieu du concert. Sous la baguette du chef Laurent Gendre, l’Orchestre de chambre fribourgeois insuffle quant à lui une énergie vitale au chœur d’enfants, qui surgit à chaque fois comme une bouffée d’air frais. (24 heures)