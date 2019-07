Lausanne a reçu la carte de ses musiques

Lausanne va-t-elle se doter d’un «maire de la nuit», comme à Groningen? Plus chic: d’un «Tzar», comme à Londres? Nommera-t-elle un porte-parole de la musique? Imposera-t-elle aux salles de concerts un cachet minimum pour les groupes du cru? Lancera-t-elle un grand chantier d’insonorisation des clubs, comme à Berlin, ou encouragera-t-elle leur implantation hors du Flon, vers de nouvelles zones périphériques? La taxe sur le divertissement a-t-elle du souci à se faire?

À la lecture des 130 pages composant la «Consultation du milieu musical lausannoise», les scénarios les plus audacieux, voire farfelus, sont sur la table. Une chose est certaine: annoncé par la Ville en janvier 2018, le rapport sur les musiques actuelles a été publié lundi après-midi. Et il apparaît tel que le décrivait le chef du Service de la culture, Michael Kinzer, quand il répondait aux détracteurs de cette étude comparative mandatée à une société londonienne: un état des lieux très complet de «l’écosystème musical lausannois» doublé d’un cahier de «recommandations stratégiques» à usage du politique. «Ce sont des inspirations pour un plus large débat qui aura lieu en plénum cet automne, détaille-t-il. Chacun pourra s’y exprimer sur les pistes de cette cartographie, et nous affinerons nos propositions en fonction.»

Intérêt public-privé

Le rapport s’articule en trois volets: les résultats d’une consultation menée en direct avec 60 acteurs clés plus d’un sondage ouvert à tous, auquel 392 personnes ont répondu; un tableau comparatif de cinq villes européennes que Sound Diplomacy, l’auteur de l’étude, juge comparable à Lausanne; une liste de propositions pour «de bonnes pratiques» liant notamment intérêt public et privé.

Au registre des bonnes bonnes nouvelles, l'étude confirme le dynamisme de la scène lausannoise, identifiant pas moins de 6 salles de concerts, 19 clubs, 23 bars et restaurants proposant de la musique live, 12 labels, 11 studios d'enregistrement, 7 agences de booking et de promoteurs, 38 festivals, 8 stations de radios... Les freins relevés, de l'avis même des acteurs comme des signataires de l'étude, concernent l'inadaptation des critères de soutien à la création musicale, dans un domaine qui a subi une révolution technologique ces 20 dernières années: doit-on toujours soutenir un album, quand la musique s'écoute en single sur le Net? Doit-on toujours réclamer la garantie d'un label, quand ceux-ci n'existent plus, ou du moins n'ont plus la même force de diffusion qu'en 2000? Autres points noirs: la faible rémunération des musiciens locaux, la difficulté de trouver des lieux de répétition, la charge administrative liée aux projets musicaux et la sous-représentation des femmes dans l'industrie. (24 heures)