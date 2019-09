Lavaux Classic fait ses matinales d’automne

Le festival Lavaux Classic a toujours eu lieu à la fin du printemps avec en bonus quelques rendez-vous hors calendrier. La nouvelle directrice, Floriane Cottet, place désormais ces moments privilégiés en lien avec les rythmes de la vigne. Les vendanges 2019 donnent deux concerts très rapprochés, ce jeudi et vendredi aux Trois Couronnes de Vevey, instaurant des formules et des horaires inédits.

Le concert de jeudi soir fait un clin d’œil à la «Matinale» de France Musique. Son animatrice du samedi, Saskia De Ville, sera présente pour une interview de musicien, comme elle en a l’habitude. Sauf qu’ici, elle interrogera Barbara Strozzi, une Vénitienne née il y a exactement 400 ans! C’est la soprano Anne Magouët, membre de l’ensemble Les Traversées baroques, qui incarnera l’extraordinaire femme que fut Barbara Strozzi. «Cette figure féminine se prêtait bien à cette découverte, estime Floriane Cottet, car elle n’est encore pas suffisamment reconnue. Barbara Strozzi était chanteuse et compositrice, et tenait un salon littéraire et musical très prisé à Venise.»

Le lendemain matin, les lève-tôt sont invités dès 7h à prendre le petit-déjeuner à l’hôtel avant un récital minuté de Fabrizio Chiovetta au piano. «Au lieu du traditionnel «afterwork», nous proposons un «beforework», suggère la directrice artistique, avec un programme dans une seule tonalité, si mineur, qui mettra progressivement les neurones des auditeurs en action.»