Lavaux Classic passe l’hiver au musée

Lavaux Classic se décline désormais en trois temps – au rythme de la vigne, avec deux séries d’événements qui entourent le festival de juin centré autour de Cully. Il y a le rendez-vous de février au moment de la taille, en juin au moment de la floraison et en octobre autour des vendanges. Pour la première taille programmée ce week-end par Floriane Cottet, nouvelle directrice artistique depuis l’an dernier, des partenariats ont été noués avec des musées de la région afin d’imaginer trois concerts en dialogue avec les expositions temporaires.

Le premier concert se tient dans le studio de cinéma du Musée Chaplin. Puisque l’institution célèbre la musique de Charlie Chaplin en 2020, le duo formé par Fabrizio Chiovetta au piano et Patrick Messina à la clarinette lui rend hommage indirectement en jouant les œuvres de compositeurs américains à la frontière entre classique et jazz (Bernstein, Gershwin, Ives, Copland, Previn, Barber, Foster).

Le lendemain, la pianiste Shani Diluka interprète les «Clairs de lune» selon Beethoven et Debussy au Musée Jenisch de Vevey suivis d’une lecture personnelle de poèmes tirés de son recueil «Canopées» paru en 2018. Une visite guidée de la nouvelle exposition «Palézieux» est proposée avant le concert, à 15h30.

Enfin, dimanche après-midi au Musée d’art de Pully, pour illustrer le versant musical du «Paris en fête» de Dufy, Matisse et Cie, Émilie Roulet au piano et la mezzo-soprano Béatrice Nani butinent dans le répertoire infini des mélodies de Ravel, de Debussy, de Poulenc, de Kurt Weill, mais aussi des chansons d’Yvain, de Kosma et de Trenet.M.Ch.

Corseaux, Musée Chaplin

Ve 7 (20 h)

Vevey, Musée Jenisch

Sa 8 (17 h)

Pully, Musée d’art

Di 9 (14 h)

www.lavauxclassic.ch