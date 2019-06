Lavaux Classic, l’émancipation juvénile et la maturité

Quand elle joue, Alexandra Dovgan semble presque totalement impassible. À peine un froncement de sourcil, la tête qui se penche un instant, un haussement d’épaules. Si l’on ne regarde que son visage concentré, on pourrait croire qu’elle dessine tranquillement, alors que ses doigts encore menus virevoltent sur le clavier dans les partitions les plus ardues du répertoire. Au temple de Cully, vendredi, la pianiste russe dans sa robe blanche, 12 ans, faisait ses débuts en Suisse romande, encore un peu timide dans les phrasés délicats de Scarlatti, mais déjà imposant un toucher admirablement perlé et clairvoyant.

L’évidence s’installe dans la «10e Sonate» de Beethoven, charpentée, précise, fluide sans être molle. La polyphonie de Bach amplifiée par Rachmaninov ne l’effraie pas, ni les sortilèges du romantisme russe. Mais c’est en seconde partie de récital qu’elle a véritablement subjugué le nombreux public. Elle s’amuse des pièges du «Children’s Corner» de Debussy, mais sans vantardise. Quant à Chopin, alors que tant de pianistes cisèlent et «surraffinent», elle le fait sourdre à nu, sans apprêt, sonnant clair et désespéré.

En osmose avec le festival

Voilà donc l’étoile montante du piano, qu’on applaudit déjà de partout en espérant qu’elle ne soit pas qu’un météore. Protégée de Grigory Sokolov, Alexandra Dovgan bénéficie d’un programme d’accompagnement très soigneux pour faire éclore ses dons le plus harmonieusement possible. C’est grâce aux liens d’amitié que Lavaux Classic entretient avec ce pianiste et son agent que la prodige se produisait en primeur à Cully. La Moscovite collectionne les médailles de concours pour jeunes artistes depuis 2014. La révélation internationale arrive en 2017, avec la victoire au Concours Casse-Noisette. C’est d’ailleurs avec les lauréats de ce projet qu’elle reviendra le 4 septembre, puis en solo le 6 septembre à Vevey, dans le cadre du Septembre Musical.

Une si belle découverte frappe à la fois par ce mélange d’émancipation juvénile et de maturité. Tout le symbole, en somme, du Lavaux Classic au deuxième week-end de sa 16e édition. 2019 est une année charnière pour le festival, puisque c’est la dernière programmée par Jean-Christophe de Vries qui, cofondateur, passe la main à Floriane Cottet, élue du conseil de fondation. Un passage de flambeau idéal, puisque Floriane Cottet a pu suivre tout le festival dans les pas de son prédécesseur. Vendredi, les directeurs artistiques flottaient dans l’euphorie à l’évocation des grands moments vécus cette année. Même au plus fort des orages, la billetterie est restée au beau fixe. Et c’était avant l’extraordinaire concert aux bougies des Arts florissants, dans la lumière austère et savante de Gesualdo qui a emmené les auditeurs médusés dans un espace-temps indéterminé. Floriane Cottet jubile: «J’aime ce public de passionnés, curieux d’aventures et prêt à nous suivre jusqu’au bout dans nos rêves. Il y a un cadre intimiste que je n’avais pas perçu jusqu’ici.» (24 heures)