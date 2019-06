Lavaux Classic met les Lumières en lumière

Il y a quelque chose de racé dans la programmation du Lavaux Classic. Son directeur artistique pour la dernière édition, Jean-Christophe de Vries, veut faire découvrir l’esprit des Lumières, mais sans se limiter au XVIIIe siècle. Le festival a aussi une façon assumée de faire des choix pointus, avec des artistes de premier plan capables d’attirer un large public. Ce premier week-end du festival ancré à Cully en apporte la preuve.

On sait que l’on peut suivre Christian Zacharias dans n’importe quelle proposition, même des variations méconnues et la première sonate de Beethoven, que l’on ne joue quasiment pas en concert (ve 14, 20h). Depuis qu’il a gagné le 4e prix du Concours Tchaïkovski en 2015, Lucas Debargue est devenu un phénomène à part entière. En ce moment, le pianiste français se jette à doigts perdus dans l’univers des sonates de Scarlatti. S’il ne joue que ça, et seulement 15 sonates sur les 555 du compositeur italien, on ne s’en plaindra pas (sa 15, 19h). Idem pour le violoncelliste István Várdai, qui revient à Cully terminer le cycle des suites de Bach entamé l’an dernier (di 16, 17h). Le reste est à l’avenant. (24 heures)