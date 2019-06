Le festival Lavaux Classic se tient dès jeudi

Le festival Lavaux Classic débute jeudi. Avant de passer le relais, son fondateur et directeur artistique Jean-Christophe de Vries propose en guise de bouquet final une grande fête avec des artistes qui ont marqué la manifestation.

Andrei Korobeinikov au piano, la violoncelliste Camille Thomas, le quatuor Terpsychordes et les pianistes Finghin Collins et Lucas Debargue se produiront pour ce concert de clôture le 23 juin dans le Temple de Cully (VD). Une composition «portée par les choix du coeur», résume le dossier de presse.

Durant les 10 jours qui vont précéder, la région accueillera moult artistes. A l'image du phénomène Alexandra Dovgan. Agée de 12 ans, la jeune pianiste a été révélée en Russie l'été passé et se produit en primeur en Suisse le 21 juin.

Bach puis Beethoven

Le violoncelliste István Várdai se penchera à nouveau sur l'oeuvre de Bach pour un concert le 16 juin, quelques heures avant une balade musicale dans les vignes aux côtés de trois musiciens. Entre les morceaux, le festival proposera un petit apéritif au-dessus du Léman.

Figure maîtresse des Lumières, Beethoven sera célébré par plusieurs musiciens le 22 juin: David Kadouch (piano), Davide Bandiera (clarinette) ou encore le Kuss quartet.

Lavaux Classic, c'est aussi un festival off proposant plus de 30 concerts gratuits, des journées en famille le dimanche, une «classic boat party» sur le bateau «La Suisse», des dégustations de produits locaux ou des rencontres avec les artistes. L'an dernier, plus de 7000 personnes avaient pris part à la manifestation. (ats/nxp)