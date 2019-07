Le Montreux Jazz bien sécurisé selon la police

La police a comptabilisé plus de 30 vols, injures ou dommages à la propriété et plusieurs signalements d’attouchements au Montreux Jazz Festival 2019. Tout en notant que les plaintes arrivent souvent encore après la fin du festival. Les agents ont également constaté 23 bagarres et 51 infractions à la loi sur les stupéfiants. Par ailleurs, une cinquantaine de mineurs ont tenté de se légitimer à l’entrée d’un lieu de nuit gratuit au moyen de faux documents. La police a également arrêté un duo de voleurs à la tire professionnels ainsi qu’une personne utilisant de faux billets.

Des policiers, gendarmes ou Securitas d’une dizaine de services ont assuré la sécurité. Les services sanitaires n’ont pas chômé non plus. Ils ont pris en charge 1245 personnes, dont plus de la moitié venaient du staff, principalement pour des plaies superficielles. L’ambulance a été appelée seize fois, surtout pour des abus de substances.

Selon la police cantonale, ce bilan n’a rien d’inquiétant pour une manifestation attirant plus de 240'000 festivaliers. Un dispositif de médiation urbaine a engendré une baisse significative des incidents par rapport à 2017: de violents affrontements s’étaient alors déroulés au parc Jean-Villard-Gilles et sur les quais. La situation est stable par rapport à 2018. Des bénévoles ont distribué plus de 10'000 bouteilles d’eau et certains d’entre eux, les «Guerrabas», ont assisté une dizaine de personnes fortement alcoolisées ou en détresse.