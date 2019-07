Le pouls de Billy Cobham au coeur du Montreux Jazz Festival

Vous avez dit jazz?

À l’exception du concert de Snarky Puppy (au Lab, dimanche dernier), le Montreux Jazz n’a pas encore beaucoup fait briller son nom. Les choses changent avec le concert de Billy Cobham (précédé par Christian Scott) ce samedi dans un Montreux Jazz Club qui se muscle de bleu avec Vincent Peirani et le Youn Sun Nah Trio (me 10), le Montreux Jazz Academy Concert, Braxton Cook et Terence Blanchard (je 11),Linda May Han Oh et le Spanish Heart Band de Chick Corea (ve 12), sans oublier l’opération Quincy Jones (sa 13), mais à l’Auditorium Stravinski. B.S



