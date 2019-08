Le Venoge Festival a dignement fêté ses 25 ans

Cinq jours de météo radieuse et une programmation variée ont attiré plus de 30'000 festivaliers sur le site de Penthalaz de mercredi à dimanche. Soit près de 2000 de plus qu’en 2018. À l’heure de clore cette 25e édition anniversaire avec la journée des familles et le concert de Jenifer, le comité d’organisation du Venoge Festival se dit «pleinement satisfait», la manifestation s’étant déroulée sans aucun incident.

Côté trésorerie, elle se termine également dans les chiffres noirs. Si aucune soirée n’a affiché complet cette année, les 40 concerts ont été proposés dans un périmètre élargi avec une nouvelle scène baptisée «Venoge Swiss Talent». Parmi les artistes programmés, «plus de 40% étaient suisses, preuve que cette troisième scène a son importance», ont souligné les organisateurs.

Pour son quart de siècle, la manifestation a misé aussi bien sur la venue de légendes comme The Jacksons, IAM, Prophets Of Rage, Sister Sledge que des groupes de la jeune génération tels The Avener ou Clean Bandit.

L’emplacement de la 26e édition, fixée du 19 au 23 août 2020, devrait être communiqué d’ici à la fin de l’année. Il pourrait être déplacé en raison des doléances des riverains sur les nuisances sonores