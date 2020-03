La légende de la country Kenny Rogers n'est plus

La star de la musique country Kenny Rogers, dont la carrière s'est étalée sur plus de 60 ans, s'est éteinte à l'âge de 81 ans, a annoncé sa famille dans la nuit de vendredi à samedi.

«Rogers s'en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille», ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. Le chanteur né au Texas était connu pour une série de tubes comme «The Gambler,» «Lucille» et «Islands in the Stream».

(ats/nxp)