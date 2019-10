Les musiciens de la HEMU peuvent-ils sauver le monde?

Avec la conférence-atelier «Le musicien peut-il sauver le monde?» le 28 octobre, la Haute École de musique de Lausanne (HEMU) lance un débat, ouvert à ses étudiants et au grand public. Y sera questionné par exemple, le train de vie de l’interprète, qui parfois interfère avec sa conscience écologique de citoyen. Si le cas de l’artiste constituera une base, les interventions s’ouvriront à tous les milieux, avec notamment une présentation de Laurianne Altwegg, Responsable environnement, agriculture et énergie FRC, ainsi que divers ateliers l’après-midi. Rencontre avec l’initiateur, Nicolas Farine, directeur du site de Lausanne de la HEMU.

Un musicien peut-il sauver le monde?

Ni oui ni non. C’est une provocation volontaire. C’est finalement une façon de se demander si, en tant que professionnel, on a aussi une responsabilité à travers l’activité qu’on exerce. Autrement dit, est-ce qu’on peut être écolo, puis le lendemain pilote de ligne et espérer que le marché se développe? Dans le cas du musicien, celui-ci porte en lui une sensibilité sociale très développée, puisqu’il joue pour les gens – au Moyen Âge, il était l’amuseur public. Souvent politiquement à gauche, il s’inquiète aussi de sa position face à la société, sans toujours se rendre compte de certaines contradictions. Il veut sauver la planète, mais n’hésitera pas une seconde à prendre l’avion pour une seule date de concert à Hong Kong. Est-ce un non-sens? La question reste ouverte. Laurianne Altwegg analysera ce que cela représente de faire un vol long-courrier pour un seul individu, tout en ouvrant les portes vers d’autres champs. Tout comme Remi Vuichard, coordinateur de la plateforme de développement durable HES-SO.

Une manière de prendre enfin un peu de recul?

Ces conférences-ateliers à la HEMU servent à cela. À tenter de faire le pont entre théorie et pratique. Ici, le lien devient aussi plus largement: «Je suis musicien, je fais mon métier, tout va bien. Mais finalement, quel est mon rôle dans la société lorsque je joue une sonate de Beethoven que des milliers de gens ont déjà interprétée avant?» C’est une démarche théorique et réflexive.

Rassembler musiciens professionnels et simples curieux est intéressant…

Il ne faut pas trop avoir peur. On parlera certes de l’impact de l’utilisation du bois exotique dans la facture instrumentale, qui joue un rôle dans la déforestation, mais aussi de la décroissance, de l’énergie grise.