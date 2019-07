Lomepal: «J’ai besoin de vivre avant de réécrire»

Avec ses albums «Flip » et «Jeannine», tous deux certifiés disques de platine, Lomepal demeure le rappeur incontournable du moment. Incomparable, il est devenu une référence dans sa matière. Avant de se donner à la Grande Scène jeudi soir, l’artiste s’est livré à l’exercice de la question, lors d’une séance minutée sous les regards attentifs de ses managers.

À 27 ans, vous avez accompli la tournée des zéniths, Paléo et plus d’une centaine de concerts. Quels sont vos prochains objectifs ?

Je vais mettre un peu tout ça de côté. Il n’y aura pas d’album en 2020. J’aimerais prendre plus le temps. Peut-être voyager.

Comment aborder l’écriture d’une nouvelle chanson en sachant d’avance qu’elle va être écoutée des millions de fois?

C’est dur. Et ce qui reste encore plus difficile est le fait que beaucoup de mes chansons sont écoutées des millions de fois. J’ai peur de me répéter, de tourner en rond. Cela me bloque. J’ai l’impression que j’ai utilisé toutes mes cartes. Savoir se renouveler est le plus délicat. J’ai besoin de vivre avant de réécrire. Composer est devenu plus ardu qu’avant. Contrairement à ce que l’on pense, il est beaucoup plus facile de se cacher derrière la maîtrise des mots que d’écrire des choses simples. Avec la technique, on peut noyer le message en offrant une performance. Cela ne m’intéresse plus. Aujourd’hui, je me positionne moins dans la démonstration.

À quel moment avez-vous senti que votre carrière démarrait pour de bon?

Elle n’a jamais décollé d’un coup. C’était très progressif. Avec «Flip», j’étais super content du travail accompli. J’avais créé l’album que je voulais et j’avais confiance en lui. Mais, à ce moment-là, ma musique ne marchait pas encore vraiment. Les deux premiers extraits sortis n’ont pas rencontré beaucoup de succès. Puis, avec «Yeux disent», il y a eu un retour du public. Même si cela n’a pas été brusque, je me suis dit qu’il se passait quelque chose de déterminant.

Il y a cinq ans, Antoine Valentinelli rappait essentiellement pour son plaisir et prenait le métro pour se déplacer, mais aussi pour écrire ses textes. Aujourd’hui, c’est Lomepal que les gens croisent dans le métro…

Je ne prends plus le métro. Le bon compromis que j’ai trouvé consiste en la location de scooter en libre service. C’est devenu mon nouveau moyen de transport. Je dois également mettre une casquette quand je sors dans la rue. Je n’aime pas trop me faire arrêter, mais lorsque cela se passe, c’est trop tard. J’ai perdu. Il y a quand même plus de côtés positifs que de négatifs dans ce qu’il m’arrive. Ne plus prendre le métro n’est qu’une petite concession.

Êtes-vous inspiré par votre vécu ou par vos rêves ?

J’ai du mal à concevoir la légitimité de parler de moments que je n’ai pas vécu moi-même. Il m’est plus facile de trouver les mots pour une émotion que j’ai ressentie. Et je considère magnifique de tout dire dans un morceau. Mais j’ai aussi composé des chansons entièrement fictives comme «Le vrai moi».

Dans bon nombre de vos morceaux, vous évoquez les femmes, sur la pochette de «Flip», vous vous êtes travesti, «Jeannine» est le prénom de votre grand-mère…

Je cite beaucoup les femmes, car elles font partie de ma vie. J’ai toujours vécu des histoires de cœur assez intenses, qui ont pris beaucoup de place. J’ai grandi autour de femmes. Pour en revenir à la question, il s’agit d’un hasard. Je trouvais cool de me travestir sur la pochette de «Flip» et pour «Jeannine», je souhaitais parler de la folie. Ma grand-mère était folle. Le lien se révéla évident.

Vous vous êtes entouré d’une fidèle équipe de «beatmakers» et de musiciens avec laquelle vous collaborez étroitement. Quel est le rôle de ces artistes dans la production de votre dernier album?

Je leur commande ce que je veux produire, car ils savent créer beaucoup de choses différentes. Mais c’est vrai que l’on fonctionne comme un groupe. Ils me soumettent des propositions et je compose avec eux. C’est un mélange. Souvent, je leur demande de refaire quand je sens que la musique n’est pas aboutie. Il m’arrive aussi d’écrire des mélodies qu’ils rejouent. Je suis assez content de cette équipe, donc je ne pense pas m’en passer pour le moment. Elle a donné le son et la couleur que je possède aujourd’hui. Si je change, je risquerai peut-être d’en perdre une partie.

Vos futures chansons seront-elles plus chantées que rappées ?

Je préfère chanter, même si je ne serai jamais un grand chanteur lyrique. Je connais ma voix et sais ce que je peux en faire. À l’avenir, je crois que j’aimerais plus chanter, mais je me fais à chaque fois rattraper par le rap. À la base, je voulais que «Jeannine» soit un album chanté et je me suis finalement mis à rapper. En fin de compte, j’apprécie le contraste du résultat.

Lequel de vos morceaux vous tient à cœur et n’a pas atteint le succès que vous escomptiez ?

Ils ont tous été des réussites. En ce qui concerne mes clips, «Trop beau» est le meilleur. Je l’aime beaucoup. Il a marché, mais je m’attendais à ce qu’il connaisse un plus grand succès. Le clip de «1000 °C», qui est peut-être plus facile, a rencontré plus d’enthousiasme. «Trop beau» possède quelque chose de plus mature et c’est peut-être moins bon pour internet.