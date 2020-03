Avec du lourd en rock et en rap, Caribana veut y croire

La meilleure façon de se prémunir contre le coronavirus, c’est de ne pas en parler. Mieux: d’organiser sa conférence de presse dans le cadre chaleureux mais étroit du caveau nyonnais de la Parenthèse, tout en joyeuse promiscuité pour découvrir le 30e menu de Caribana. Alors que, la veille, le Cully Jazz tirait la prise à contrecœur (euphémisme), le prochain gros festival musical en terres vaudoises choisissait mardi la méthode Coué pour croire en sa tenue, et passait comme chat sur braises sur la question épidémique.

Caribana a ses chances: il ouvrira ses portes sur les rives de Crans-près-Céligny le mercredi 17 juin, pour 4 soirs et un dimanche de fiesta. Mais rien n’assure que le pic de l’épidémie sera atteint assez rapidement pour garantir le déploiement du marathon estival – Caribana, puis le Montreux Jazz, la Cité lausannoise, le Paléo, l’Estivale d’Estavayer, Rock Oz’Arènes, etc. Surtout, et plus certainement, la sinistrose actuelle pourrait plomber sévèrement la ruée sur les tickets. Là encore, Tony Lerch, le président du Caribana, choisit le verre à moitié plein. «Nous sommes à plus de billets vendus que l’an passé à la même date, soit 4000 contre 1500. Et on peut espérer que le mois de juin sera celui d’un retour à la normale qui encouragera d’autant plus les gens à se rendre en festival.» Autant parier sur le mieux: de toute façon, chacun navigue à vue dans cette situation sans précédent. «Il n’y a pas vraiment de plan B», reconnaît Tony Lerch, sous-entendant que bénéficier d’une fenêtre temporelle de trois mois n’apportera pas de solution miracle au cas où les interdictions de larges rassemblements restaient de rigueur.

Un afflux de l’offre

Petite consolation, les annulations de festivals asiatiques créent un afflux de l’offre de la part des groupes anglo-saxons. Caribana a déjà fait ses courses, mais on ne sait jamais… En l’état, le menu annoncé mardi confirme le bel équilibre de la manifestation généraliste, traditionnellement découpée en soirées par genre et par public. Mercredi s’offre ainsi The Offspring, monstre d’efficacité en matière de refrains acérés à reprendre en chœur, venu de la scène punk californienne au début des années 1990, catapulté au sommet par le succès gigantesque et inattendu de son album «Smash», en 1994. Il n’en est pas vraiment descendu depuis. Le profil de rock épais de cette première soirée fera place, jeudi 18 juin, à une soirée plus pop et familiale, avec les vétérans écossais de Travis et les jeunes de 5SOS, dans le giron de One Direction et autres sucreries dansantes.

Vendredi, Caribana remet son destin entre les mains des DJ pour la désormais inévitable soirée electro. Pour tourner les boutons, on attend Étienne de Crécy, Fritz Kalkbrenner et Jax Jones, entre autres. Samedi présente la meilleure prise de Caribana, qui réussit un puissant doublé rap en alignant sur sa grande scène Lomepal et Maes, soit une valeur déjà sûre de la chanson hip-hop et un nouveau venu au sommet de la hype.

Dimanche, enfin, fait table rase des habituelles tentatives d’artistes familiaux, programmés en après-midi. Le festival devient e-Caribana, ou comment transformer le terrain en zone de jeux vidéo, avec une trentaine de «gamers» de classe mondiale qui s’affrontent en tournois sur la Grande Scène et le bar des artistes pour les amateurs. Les pixels sur grands écrans cohabiteront avec des animations musicales et dansantes. À tester, sur place, le potentiel interactif de ce pari qui clôturera (si tout va mieux) une 30e édition au budget stable de 2,3 millions de francs.