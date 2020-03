Les malheurs de Candide ne sont pas terminés

Si Voltaire avait imaginé le personnage de Candide de nos jours… Au lieu de lui faire subir le tremblement de Lisbonne en 1755 et les autodafés de l’Inquisition, au lieu de lui faire connaître l’esclavage ou la peste d’Alger, d’être enrôlé dans les combats de la guerre de Sept Ans et les disputes des Jésuites en Amérique, il l’aurait fait voyager dans la Syrie de Daech, au Japon un mois de mars 2011, aller écouter un concert au Bataclan de Paris en 2015, et passer le Nouvel-An chinois 2020 à Wuhan.

Mais sans ce dernier épisode et la pandémie qui s’ensuivit, «Candide», l’opéra comique que Leonard Bernstein tira du conte de Voltaire et qui était à l’affiche ces jours-ci à l’Opéra de Lausanne, n’aurait certainement pas été annulé. Et le public aurait goûté l’ironie voltairienne et l’humour caustique de Bernstein sans arrière-pensée sur la fragilité de notre civilisation actuelle. Ce qui, avouons-le, aurait été bien dommage.

Au-delà des heures passées en vain pour de nombreux artistes poussés au chômage technique, il y a en effet quelque chose de piquant dans le fait que «Candide» fasse le premier les frais de l’épidémie à l’Opéra. Ses malheurs ne sont-ils donc jamais terminés? La production de Vincent Boussard s’est interrompue à la générale piano. Elle est repoussée dans un «El Dorado» futur encore incertain, mais probablement pas avant deux ans, car la prochaine saison 2020-21 de l’Opéra de Lausanne est déjà bouclée et même dévoilée (lire encadré).

Les vicissitudes d’un titre

Chez Voltaire comme chez Bernstein, le destin de cet ouvrage n’a pas été de tout repos. Commencé à Lausanne en 1757 et publié à Genève en 1759 sous le pseudonyme du docteur Ralph, «Candide ou l’optimisme» a été interdit dans plusieurs pays. On reprochait à Voltaire d’avoir voulu présenter l’univers sous sa forme la plus hideuse. En réalité, l’écrivain se moquait de la philosophie optimiste de Leibniz («le meilleur des mondes possibles») et dénonçait la cruauté des hommes, leurs superstitions, leur fanatisme. Néanmoins, son succès fut fulgurant, du vivant même de l’auteur, plongeant d’ailleurs le reste de son œuvre dans un relatif oubli.

Pour Leonard Bernstein, le problème est inversé. Composé en 1955, «Candide» est contemporain de la comédie musicale «West Side Story». Mais l’opérette ne connut pas du tout le succès planétaire de l’actualisation new-yorkaise de «Roméo et Juliette», à l’exception de son ouverture, devenu un tube immédiat pour tout orchestre en quête de bis éclatant. Le propos n’était pourtant pas sans résonances contemporaines: Bernstein et sa librettiste Lilly Hellman voyaient des similitudes entre les thèmes de Voltaire et l’hystérie anticommuniste des années 50 aux Etats-Unis, très perceptible dans la scène terrifiante de l’Autodafé.

La production originale à Broadway en décembre 1956 reçoit des critiques mitigées et ne tient pas l’affiche très longtemps. Durant les trente années qui suivent, «Candide» est remonté à plusieurs reprises, chaque fois sur des livrets remaniés, avec des numéros supprimés, d’autres nouvellement créés. C’est finalement à la fin des années 80 que la pièce prend sa forme définitive et commence à s’imposer. On trouve facilement sur internet la vidéo de la mise en scène du Scottish Opera en 1988.

Et, surtout, la version de concert jubilatoire dirigée par Bernstein lui-même à Londres en décembre 1989 (disponible aussi en CD+DVD chez Deutsche Grammophon). A ce moment-là, la musique incroyablement libre du compositeur américain entrait en écho avec une autre religion d’état: le meilleur des mondes possibles communistes venait de tomber.

A chaque époque, Candide retrouve une actualité différente. Dans l’ultime page de son roman «Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits» (2016), Salman Rushdie, notre Voltaire contemporain, décrit la violence qui ronge notre monde et entrevoit malgré tout un avenir verdoyant, «un monde pacifique et civilisé fait de dur labeur et de respect pour la terre. Un monde de jardinier, dans lequel nous devons cultiver notre jardin en sachant qu’il ne s’agit pas là d’une défaite, comme pour le pauvre Candide de Voltaire, mais de la victoire de ce qu’il y a de meilleur en nous sur notre part d’ombre.» Cela pourrait être la solution à notre confinement et à la fermeture temporaire des théâtres pour ceux qui possèdent un lopin. Encore faudrait-il que les jardineries soient ouvertes!