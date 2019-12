Marc Aymon a trouvé son trésor musical

Cet été, Marc Aymon lançait un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien lui confier les documents musicaux dormant dans leur galetas. Le chanteur valaisan avoue une double ambition, patrimoniale et artistique. Il s’agit d’une part de réunir et de conserver les traces de l’activité musicale vernaculaire romande, mais aussi de ressusciter cet héritage, car des cahiers de chant ou des partitions poussiéreuses ne peuvent être partagés que si on les joue.

Intitulée «Glaneurs», l’opération a répondu aux attentes de son initiateur. «Les gens ont réagi en allant déposer les objets dans les librairies Payot de tous les cantons romands et en les accompagnant de mots manuscrits très touchants, s’enthousiasme Marc Aymon. Cette chasse au trésor a permis de récolter plusieurs centaines de documents, qui intégreront une collection itinérante. À nous d’être à la hauteur pour raviver la mémoire de nos aïeux.»

Le rôle du musicien entre désormais dans sa phase active. Avec le chanteur Xavier Michel, le guitariste Frédéric Jaillard et plusieurs invités, Marc Aymon tentera de faire sonner une partie de ces documents dans son laboratoire sédunois. L’expérience dure quinze jours, retransmise en direct au Centre culturel des Arsenaux, à Sion, et au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. «Une telle performance créatrice n’a jamais été tentée sur des archives, jubile le chanteur. Nous allons aller de surprise en surprise.»