Mini-Schubertiade à Coppet avec de grands artistes

Privée de Schubertiade d’Espace 2 cette année, la région de Nyon se console avec une formule plus modeste mais richement programmée à l’initiative du Cercle des amis du château de Coppet. Celui-ci cherche d’ailleurs à mettre en miroir les activités de Germaine de Staël à Coppet et les rencontres musicales de Schubert à Vienne.

Dès 11 h, six concerts vont se succéder en suivant le fil rouge du trio, qu’il soit baroque, classique ou romantique. Le célèbre «Trio op. 100» de Schubert est évidemment à l’honneur, interprété par le Trio Wanderer, lequel défend aussi Beethoven et Mendelssohn.

Mais il y aura également du répertoire ancien avec le flûtiste à bec Maurice Steger dans Purcell, Mancini, Piano, Corelli et Haendel; de la flûte traversière visitant Haydn, Weber et Piazzolla avec Sara Rumer; de la clarinette avec Damien Bachmann, associé à Estelle Revaz et Christian Chamorel. Là, la formule ira jusqu’à quatre pour le sublime lied de Schubert «Der Hirt auf dem Felsen», avec la voix de Laurence Guillod. Le «double concerto» de Brahms sera livré en version trio. (24 heures)