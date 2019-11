«Le Minotaure» s’habille en musique

En 1984, Friedrich Dürrenmatt écrivait «La ballade Minotaure», court récit accompagné de neuf lavis qui conte l’histoire de l’enfant à tête de taureau. Dans cette parodie du mythe, le caractère des deux personnages principaux (le Minotaure et Thésée) a été inversé, faisant de Thésée un assassin et du Minotaure un être sensible et doux.

«Pour Dürrenmatt, affirmait Charles Méla, ancien professeur de littérature à Genève, le monde est le labyrinthe du Minotaure, un asile de fous, et l’homme, dans sa condition même, est moitié monstre, moitié homme.»

La pianiste Veneziela Naydenova s’est emparée de ce texte pour le faire dire par Robert Bouvier et le parer de musiques qu’elle a arrangées et composées, du «Lamento d’Ariane» de Monteverdi à ses propres compositions, en passant par Stravinski, Pärt, Sibelius et Piazzolla. Elle est accompagnée par Irina-Kalina Goudeva à la contrebasse, Ejnar Kanding (électroniques interactives) et Casper Øbro (vidéo).