Nadège Rochat régale avec un must de Dvorák

Dans la famille de Nadège Rochat, tout le monde fait de la musique, ses parents, altiste et violoniste, et ses cinq frères et sœurs. L’aînée a choisi le violoncelle à 4 ans et demi et ne l’a plus lâché. La Genevoise de 28 ans a fait un parcours impressionnant, après quelques années en Allemagne, elle a poursuivi ses études à Londres où elle réside et où elle enseigne désormais, à la Royal Academy of Music, en parallèle à une déjà très belle carrière de soliste.

Il y a trois ans, elle enregistrait un captivant album de musique britannique (Walton, Boyle, Elgar) qui la propulse là-bas comme une digne héritière de Jacqueline du Pré. Et depuis 2016, elle est l’heureuse élue d’une fondation mexicaine qui lui confie pour une durée indéterminée l’un des plus beaux violoncelles de Stradivarius, l’«Ex-Vatican», orné d’étonnants angelots.

Avec l’Orchestre Nexus (nouveau nom de l’Orchestre romand des jeunes professionnels), Nadège Rochat déroule le tapis rouge du célébrissime «Concerto» de Dvorák, qu’elle aime définir de trois mots: «Conquête, optimisme et rêve.» Outre le plaisir de retrouver dans l’orchestre des amis d’enfance, la violoncelliste profitera du concert de jeudi comme d’une répétition générale avant d’enregistrer l’œuvre en novembre avec l’Orchestre national royal d’Écosse. Cerise sur le gâteau, Nexus et son chef Guillaume Berney interprètent ensuite la «4e Symphonie» de Brahms. (24 heures)