Nouvel administrateur pour l'HEMU-CL

C’est un ancien militaire de carrière qui reprendra l’administration de la Haute École de musique Vaud-Valais-Fribourg et Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL) le 1er juin, à la suite du départ de Mathieu Fleury, qui occupait ce poste depuis janvier 2017. Le Genevois Andrew Ferguson a en effet débuté comme «officier de musique» puis dirigé durant deux ans l’administration de l’Orchestre symphonique à vent (60 musiciens). Il a ensuite occupé des fonctions de direction au sein de structures lyriques françaises (Opéra de Rouen Normandie, Opéra Orchestre National de Montpellier) avant de diriger, dès 2012, l’Orchestre de Chambre de Genève en qualité de secrétaire général.

Je participerai à donner à cette institution la stabilité nécessaire pour qu’elle soit un lieu d’enseignement et de recherche ouvert et visionnaire

D’origine suisse et britannique, trilingue français-allemand-anglais, Andrew Ferguson a étudié l’Histoire de l’Antiquité classique à l’Université de Genève, ville où il est né. Il est également titulaire d’un DAS en gestion et management des organisations sans but lucratif, d’un certificat en marketing et financement des structures culturelles et d’un EMBA en management durable. Musicien (clarinette au Conservatoire de Genève) «sur son temps libre», il indique que «la composante managériale» tout comme son «intérêt pour des causes à fort impact sociétal et culturel» l’aideront à «participer à donner à cette institution la stabilité nécessaire pour qu’elle soit un lieu d’enseignement et de recherche ouvert et visionnaire».

Dans le même temps, l’HEMU-CL accueille Éric Grosjean dans son conseil de fondation, fort de dix membres. Le journaliste et animateur-producteur, ancien de Couleur 3, y représentera les milieux professionnels Jazz et Musiques actuelles. «M. Grosjean est spécialement intéressé par la formation des jeunes artistes et par le bagage qu’elle leur transmet pour s’insérer dans le monde professionnel», lit-on dans le communiqué.

L’HEMU inaugure également une formation continue (CAS) en initiation musicale à la rentrée de septembre. Elle est destinée aux pédagogues de la musique qui souhaitent s’adresser à de jeunes enfants ou à tout autre public aux besoins spécifiques.