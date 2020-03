OSR: Mahler à l'honneur de la prochaine saison

La saison 2020-2021 de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) met à l'honneur le compositeur Gustav Mahler et le pianiste Francesco Piemontesi, artiste en résidence. Sur les 51 artistes invités, 26 se produiront pour la première fois avec la formation symphonique.

En raison de l'épidémie due au coronavirus, la saison 2020-2021 a été dévoilée lundi sur Internet. Jonathan Nott, directeur musical et artistique de l'OSR, et Olivier Hari, président de la Fondation de l'OSR, ont toutefois insisté sur le pouvoir rassembleur de la musique. «L'expérience d'un concert en live n'est jamais la même et ne peut jamais être reproduite», a souligné le premier.

La saison ouvrira avec la «Symphonie N°4», de Gustav Mahler, sous la baguette de Jonathan Nott. Reconnu pour ses interprétations mahlériennes, le chef d'orchestre dirigera également la «Symphonie N°6» ainsi que les trois principaux cycles de Lieder du compositeur autrichien, avec la soprano Christiane Karg, le baryton Manuel Walser et la mezzo-soprano Karen Cargill.

Pianiste en résidence

M. Nott se réjouit aussi d'accueillir deux pianistes qui ont un lien fort avec le grand pianiste Alfred Brendel: Kit Armstrong, qui se produira avec l'OSR à Genève et en tournée en Europe du Nord, et Francesco Piemontesi, artiste en résidence pendant la saison. Le Tessinois jouera six concerts avec l'orchestre, dont de la musique de chambre à Lausanne, et enregistrera un disque.

Parmi les 51 artistes invités, quinze solistes se produiront pour la première fois avec l'OSR, a fait savoir son nouveau directeur général Steve Roger. Les jeunes pianistes Khatia Buniatishvili et Yoav Levanon marqueront leurs débuts au sein de la formation centenaire, tout comme la soprano Joélle Harvey, tandis que le violoniste Maxim Vengerov fera son retour.

Création suisse

Parmi les onze chefs d'orchestre qui dirigeront l'OSR pour la première fois figurent le maître du baroque Ton Koopman, avec un programme mozartien, et le jeune chef Krzysztof Urbanski, avec des oeuvres de Witold Lutoslawski et d'Antonín Dvorak. Myung Whun Chung bouclera la saison avec la «Messa di Requiem», de Giuseppe Verdi, avec un des meilleurs choeurs au monde, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

En février 2021, la création suisse de «Reflections», de Michael Jarrell, marquera le retour du principal chef invité Kazuki Yamada, aux côtés du pianiste Bertrand Chamayou, qui fera ses débuts avec l'OSR, a relevé M. Roger. Il s'agit de la huitième création du compositeur genevois de renommée internationale avec l'orchestre.

Reconquérir des abonnés

Afin de toucher de nouveaux publics, l'OSR met en place «L'OSR c'est vous!». Ce projet s'adresse aux musiciens âgés de 7 à 87 ans qui jouent d'un instrument de l'orchestre depuis au moins trois ans. Recrutés sur dossier, ils pourront préparer un programme symphonique avec 30 musiciens de l'OSR, sous la direction du chef genevois Philippe Béran, en vue d'un concert au Victoria Hall en juin 2021.

Un nouveau concert en famille est proposé le soir, en plus des quatre concerts existants, tandis que le programme «Petites oreilles», pour les enfants de 3 à 10 ans, et les actions pédagogiques sont reconduits. Deux ciné-concerts sont prévus: la nouvelle édition du 30ème anniversaire de «Bugs Bunny at the Symphony», en première européenne, et «The Kid», de Charlie Chaplin.

L'OSR espère reconquérir des abonnés la saison prochaine, après avoir connu une baisse en 2019-2020, a indiqué à Keystone-ATS Steve Roger, qui est entré en fonction en octobre. «La situation sanitaire actuelle est la grande inconnue», a-t-il précisé. Pour l'heure, elle a contraint l'OSR à annuler trois concerts, qui ne pourront pas être reprogrammés.

(ats/nxp)