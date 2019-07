Paléo, année érotique? Quand Chris tombe la chemise, l'Asse frissonne

«Tu peux m'appeler Chris. Tu économiseras cinq pour-cent de sueur.» Elle est donc Chris, si l'on veut bien. Avec sa troupe cependant, avec ses danseurs, ses musiciens, elle est toujours Christine and the Queens, afin qu'on ne s'y trompe point.

Mardi tard le soir, Paléo côté Grande Scène: Chris en chair face à la foule de cette 44e édition en tenue de grande chaleur. La plus internationale des chanteuses françaises, qu'apprécie tant le Londres arty, esquisse un pas sous les spots. Son habit a valeur de message. Les pantalons noirs, arrêtés loin au-dessus des mollets, les chaussettes blanches plantées dans ces chaussures cirées: jusque dans les hoquets subtils secouant sa silhouette tendue, tout va au souvenir de Michael Jackson. S'il n'était, cependant, le haut du corps. Celui-ci dit autre chose: les seins serrés dans un soutien-gorge anthracite, la peau nue, ruisselante et pâle, dévoilée sous la chemise rouge sang.

Et puis la tête, si bien faite, plein d'idées extraordinaires, du genre qui irrite, qui démange, qui donne envie de tout enlever, tout déshabiller. Tout virer peut-être? Coupe courte, mâchoire carrée, les yeux pétillent comme rarement l'on vit en pareil lieu. Et la bouche: elle sourit, actionnant des muscles insoupçonnés dans le paysage de la pop universelle. Chris sourit fort. Chris chante. Et Chris parle.

Se retourner sur le passage de Chris

«Le concert est un espace de liberté. C'est le clubbing! On devient qui l'on veut. Je deviens qui je veux. A présent, je suis un homme!» Beats lourds, claviers suaves, la basse fondue dans la rythmique, Chris danse, entourée de La Horde, compagnie bondissante de femmes et d'hommes, experts en roulement du pelvis, virtuoses en cascades hip-hop. Nez contre nez, les corps s'affrontent, se toisent, se frottent et se repoussent. Grâce soit rendue aux nouveaux écrans géants installés de part et d'autre de la scène: la définition est telle, qu'il est impossible de manquer ces regards brûlants partagés entre la reine du bal et sa suite.

Pendant ce temps, dans la foule: «On pourrait aller voir Chris, ça peut être marrant». Paf! Un selfie: mains levées qui font coucou à l'appareil, la scène dans le dos en guise de décor. Ceci étant fait, les visages se retournent du bon côté. Et l'on oscille doucement du bassin, pris volontairement ou non par le battement solide de «Damn, dis-moi», «Goya! Soda!», «Follarse» et «5 Dols», par des mélodies plus caressantes ensuite, «La marcheuse», «Machin-chose»... «Christine» enfin, celui des premiers tubes qui a séduit au plus large. Plus tard encore, cette reprise a capella du «Heroes» de David Bowie.

Le spectacle est bon, la machine pop rodée, les thèmes saisissants, et les chorégraphies fascinantes. La foule au plus près de la scène hurle son désir d'en avoir plus. Tandis que la masse alentour, plus distraite durant le show, se disperse déjà en quête d'autres frissons potentiels. Tout le peuple de l'Asse ne s'est pas retourné sur le passage de Chris? Qu'importe. Éros en marche, il y eut ce soir-là, qui touchait Paléo.