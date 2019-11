La «Passion selon saint Jean» lancée dans l’espace de la cathédrale

Le Festival Bach de Lausanne a toujours porté la musique de Bach au pinacle. Depuis 1997, il permet de vivre ses plus grands chefs-d’œuvre dans une proximité inédite et enrichissante, au plus près du style d’époque. Cette exigence n’induit cependant aucune monotonie, chaque programme, chaque interprète apportant un nouvel éclairage. Ainsi Paul McCreesh et ses Gabrieli Consort & Players avaient livré en 2011 une version radicale à huit chanteurs-solistes de la «Passion selon saint Matthieu»: plongée dans l’intimité du drame pour une expérience fascinante à Saint-François.

Vendredi, les mêmes interprètes ont opté pour une formation étoffée à 14 chanteurs afin de rendre plus audible la «Passion selon saint Jean» dans l’espace démesuré de la cathédrale. Mais l’approche est similaire, qui vise à obtenir le maximum d’intensité avec le minimum d’effet. Il faut certes tendre un peu l’oreille (qui s’y fait), se laisser guider par le récit poignant de l’évangéliste Nicholas Mulroy et la justesse des solistes émergeant du chœur pour que la grandeur opère. Ici, la proximité est assurée par six écrans répartis dans la nef permettant d’admirer le détail d’un visage, d’un instrument, d’un geste.

Présents dès la 3e édition en 1999, Christophe Rousset et ses Talens Lyriques (étoffés ici par le Wiener Kammerchor) compléteront cette passion ce dimanche par deux moments liturgiques qui l’encadrent: le «Magnificat» annonçant la Nativité, et l’«Oratorio de Pâques» centré sur la Résurrection. Dans un esprit plus démonstratif, mais non moins essentiel.