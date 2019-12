Une pièce de l’orfèvrerie musicale viennoise vient à Genève

C’est une semaine à l’opulence byzantine sur le front lyrique genevois. Vingt-quatre heures avant la première des «Indes Galantes», opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau présenté dans une nouvelle production au Grand Théâtre, un autre événement s’offre aux passionnés, et il est de ceux qu’on ne peut manquer sous aucun prétexte. La troupe de l’Opéra de Vienne, maison parmi les plus réputées au monde, se déplace pour la première fois en Suisse, au Victoria Hall, pour présenter une version de concert de «Don Giovanni», chef d’œuvre de Mozart.

C’est un événement qui marquera à coup sûr la saison musicale genevoise: les tournées du Staatsoper ne sont pas si fréquentes. Et puis ce sera l’occasion de retrouver un orchestre, celui des Wiener Philharmoniker, dont les qualités ne sont plus à souligner. Il y a enfin, pour compléter le tableau, une distribution qui a très fière allure, marquée par la présence de Samuel Hasselhorn dans le rôle-titre, Riccardo Fassi en Leporello Irina Lungu en Anna et Federica Lombardi en Federica.

Le périple de la maison autrichienne permettra de saisir une fois encore combien certains répertoires – le mozartien en premier lieu – continuent d’imprégner en profondeur et durablement la culture des musiciens et des chanteurs viennois. Avec «Don Giovanni», on côtoie un pilier de l’identité de l’institution et d’une ville entière, car c’est ici que l’œuvre fut donnée en 1788, dans une version implémentée, après avoir été créée à Prague. Du drame qui se joue en deux actes, il faut encore relever la secousse qu’il a généré en son temps. Mozart y déconstruit les formes et les structures en vogue, et il donne aux airs une place plus réduite mais entièrement inscrite dans la trame. Une révolution peu appréciée à l’époque.