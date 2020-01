La pop coréenne a réussi son premier rendez-vous officiel en Suisse

Le Centre pluriculturel d’Ouchy (CPO) s’est mis à l’heure coréenne le temps d’une compétition de danse pop, samedi. Tout au long de la journée, des ateliers ont fait découvrir non seulement la danse, mais aussi la langue coréenne, la nourriture, les produits de beauté et les tenues traditionnelles coréennes. Des stands permettaient aux fans – principalement des 15-22 ans – d’acheter des objets à l’effigie des plus grands groupes de K-pop tels que BTS, Twice ou Exo. Dans la matinée, les initiés pouvaient démontrer leur talent en reproduisant les chorégraphies de leurs idoles.

L’après-midi, la compétition de danse a vu s’affronter, sur la scène du théâtre, neuf groupes et sept solos venus de Suisse, au rythme des plus grands succès de la pop coréenne. Un jury de chorégraphes et danseurs professionnels spécialistes de la K-pop notait les participants, soutenus par une foule de centaines de jeunes chauffés à blanc, reprenant en chœur les paroles de leurs idoles.

Naissance dans les années 50

Ce courant de musique coréenne prend racine dès les années 50, à la suite de la Seconde Guerre mondiale et un retour vers une certaine tranquillité. De nouvelles possibilités artistiques éclosent alors. La musique pop coréenne va exploser dès les années 2000 grâce à l’utilisation des réseaux sociaux et son succès ne fait que grandir année après année.

Au-delà du simple phénomène K-pop, la manifestation a regroupé un savant mélange entre la culture traditionnelle et les nouveaux modes de communication. La Coréenne Liz Yoon, arrivée il y a moins d’un an en Suisse, est l’organisatrice de l’événement. Elle cherche à se montrer reconnaissante après l’accueil qu’elle a reçu ici: «J’ai découvert des dizaines de groupes suisses de K-pop et j’ai simplement voulu les aider à s’organiser et leur apporter ma connaissance de l’écosystème coréen.»

«Une manière de s’affirmer»

Pour Rebecca Fuhrer, étudiante de 20 ans et membre d’un groupe de fans de K-pop à Genève, «c’est une manière de s’affirmer, les habits que l’on porte sont flashy, on nous distingue dans la rue. Cette culture développe aussi des vertus positives au quotidien telles que le calme et la liberté d’expression.»

L’intérêt des Suisses pour cette nouvelle culture étonne même les principaux intéressés. Hoon Choi, journaliste pour le bureau coréen de la télévision MBC, a fait le voyage avec un cameraman pour suivre l’évolution de la K-pop en Suisse. Il admet être «étonné» qu’un si grand événement ait lieu à Lausanne: «C’est impressionnant, tous ces Suisses qui représentent notre pays, s’exclame-t-il. Depuis une semaine que nous sommes arrivés, je vois un engouement total. Je ne m’y attendais vraiment pas!»