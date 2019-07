Quand Paléo crève de chaud, Paléo danse

Quand les premières semelles l’ont écrasée, l’herbe était déjà jaune et craquante. Mardi à 16h, l’ouverture des portes avait plus que jamais des allures de western en technicolor, quand les colons s’enfonçaient par grappes sur les terres arides de l’Ouest américain. Remplacez les stetsons par des chapeaux rigolos (rouges), les calibres par des besaces, les boots par des schlaps avec ou sans chaussettes, évacuez les serpents à sonnettes et plantez une (très) grande scène au milieu du décor: Paléo 2019 n’attendait qu’un coup d’harmonica pour ondoyer sous les vagues de canicule et le pas de ses 35'000 visiteurs. Pour ajouter à la métaphore, ce furent les Cowboys Fringants qui se chargèrent d’allumer les feux, s’il était possible de faire monter un peu plus la température au cœur d’un après-midi de fournaise. Pas de guimbarde mais un accordéon, un violon, des guitares acoustiques et un phénoménal capital de sympathie pour le premier groupe à inaugurer la nouvelle infrastructure sonore, représentant le plus fameux de la smala québécoise invitée de cette édition.

Les fans retrouvaient chez les sept musiciens leur art consommé du bastringue festif et bordélique, en tout cas de quoi mettre le souk sur la terre rase de l’Asse et, par effet de masse, permettre une éphémère mais bienvenue ventilation pour les spectateurs aux abords. Les moins fans applaudissaient au minimum l’exploit de secouer ainsi un festival dès son entame, avec un breuvage musical entre The Offspring et Soldat Louis, en tout cas très efficace en potentiel énergétique.

L’histoire du Québécois en chanson c’est avec @LesCFringants. Non contents d’avoir conquis la francophonie, ils ont aussi conquis la Grande Scène. #paleo2019 #paleofestival pic.twitter.com/STnfWL2e1l — Paléo Festival Nyon (@PaleoFestival) July 23, 2019

Plus tôt et plus subtilement, la Romande Billie Bird avait inauguré sous le Club Tent cette 44e édition pas sold out, là aussi une nouveauté – Paléo 2019 doit encore trouver deux ou trois mille spectateurs pour remplir son samedi et son dimanche. Effet de la chaleur ou de l’inertie économique ambiante, les vendeurs au marché noir étaient moins nombreux et moins motivés aux abords du festival – bientôt les soldes? Pas de quoi secouer Daniel Rossellat, qui arborait une casquette de la même couleur et des mêmes carreaux que sa chemise.

Sur le terrain, en revanche, complet ce mardi soir, l’attente et la curiosité étaient réelles pour les artistes attendus au fil des six lieues de live. On se déplaçait en masse pour applaudir au Détour l’Australienne multi-instrumentiste Tash Sultana, avant l’événement sonore et visuel de Christine and the Queens – qui, elle, ferait passer le vrai test technique à cette Grande Scène magistrale.