Les révoltés du punk au biniou débarquent à Orbe

Le Puisoir, vénérable cantine en bois jouxtant le terrain de foot du FC Orbe, c’est le nouveau squat parisien à la mode. C’est en tout cas là que se produit ce mercredi l’ancienne figure des Bérurier Noir, le guitariste Loran Béru. Le même qui scandait «Vivre libre ou mourir» sur les scènes mal éclairées qui étaient celles des heures de gloire du punk français des années 80.

L’éternel révolté au blouson noir y joue avec les Ramoneurs de Menhirs, d’autres anarchistes qui savent mieux que personne faire sonner en harmonie les bombardes, la cornemuse, les chansons traditionnelles des fest-noz avec les riffs mécaniques du punk alternatif. Ils suivent les Sons of O’Flaherty (Celtic Folk Punk, Bretagne) et Pipes and Pints (Punk Celtic, République tchèque).

Derrière ce rassemblement de mélomanes adeptes du kilt à crête, Alex Castello et sa société d’organisation, tout droit implantée depuis le Valais. «J’y ai organisé des centaines de concerts de métal avant de venir m’implanter à Orbe. Je connais moins la scène punk, mais ce sont nos frères et il y a clairement un public pour ça dans la région au sens large.»

Les Ramoneurs de Menhirs au milieu de tout ça, c’est «une prise de risque calculée» de la part de l’organisateur, qui s’est dit «très bien accueilli» par les Urbigènes. «Ça ne sert à rien de lancer des petits concerts avec trois groupes locaux et 20 spectateurs. Tout le monde y perd. L’idée, c’est d’enchaîner les événements avec des grands groupes et de faire connaître la place», explique-t-il.

Après les hymnes à la liberté et à l’insoumission de mercredi, il devrait y avoir une fête irlandaise débordant dans la ville en avril et un autre joli coup en juillet à Vallorbe avec Tagada Jones, autre figure du punk actuel et autre digne ambassadeur de Rennes (F). Dieu sait ce qui va suivre.

Ramoneurs de Menhirs, Sons of O'Flaherty, Pipes & Pints

20 novembre, 18h-22h,

au Puisoir à Orbe.

www.katharsys.ch

L'événement sur Facebook