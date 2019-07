Tash Sultana dans un nuage

«Is this love that I'm feeling?» Le tube de Bob Marley annonce la couleur du concert. Ou plutôt les couleurs: le vert, le jaune et le rouge du drapeau rastafari. Au moment d'entrer sur scène, c'est ce symbole qu'arbore Tash Sultana sur le lobe de son oreille, imprimé sur un retour moniteur intra-auriculaire de son oreille gauche. À droite, une feuille à cinq branches excessivement célèbre.

Très vite, un nuage opaque de ladite herbe trouve sa place dans le ciel pourtant immaculé et caniculaire qui surplombe les Arches. La jeune artiste de tout juste 24 ans inaugure la scène pour cette 44e édition du Paléo, au milieu des volutes végétales et des odeurs de sueur.

Le public a tout de suite droit à sa démonstration de prouesses vocales. Seule au milieu d'un plateau immense qu'on a laborieusement tenté de remplir à l'aide de draperies indiennes ou de cactus en néon, Tash Sultana empoigne sa guitare et caresse ses cordes. Des accords jazzy, stylisés laissent vite, trop vite leur place à une rythmique reggae. C'est dans ce domaine que l'australienne va assurer la majeure partie de son show. Ancienne artiste de rue, ex-junkie, la joie de se produire sur scène de l'artiste – en témoigne un faciès où se succèdent les grimaces d'émotion – est communicative.

Ou plutôt devrions-nous dire l'australien.n.e.x? Tash Sultana s'affiche en tant que non-binaire et le revendique. Ce sera sa seule intervention parlée du concert: «Dans chaque festival ou j'ai joué, n'importe où autour du monde, le public est toujours différent. Races, genres, sexualité, il y a de tout. Regardez comme il est facile d'être unis.»

Du Peace and Love un peu facile? Oui mais: les chansons se suivent et ne se ressemblent pas (toujours). Alors que des samples et des loops activés à l'aide de pédales d'effets forment une nappe sonore électro plutôt uniforme, la guitare, elle, se permet des envolées dans des styles divers. Outre le jazz déjà cité et le sempiternel contre-temps reggae, la foule à droit à un solo (au sens propre du terme) de guitare fuzz qui n'aurait sûrement pas surpris Hendrix.

«Jungle», le tube absolu en quatre accords de l'artiste retentit et revigore la foule. Effectivement hétéroclite, cette dernière s'empresse de rejoindre la grande scène pour assister au concert de Chris(tine) and the Queens. Le soleil finit de darder ses rayons sur les festivaliers, les dernières lueurs du jour viennent mourir sur les murs de l'enceinte du festival.