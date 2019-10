Tous les pianos du monde n’ont pas éteint sa fringale

Il faut sonner à trois reprises pour que la porte s’ouvre enfin. Pauvre minuscule grelot de plastique, songe-t-on, condamné depuis trente-six ans que la famille habite ici à rivaliser plusieurs fois par jour avec les pianos de François Lindemann! Heureusement, le bougre était en train de flatter les touches d’un clavier droit dans son salon. S’il avait claqué celles du demi-queue, dans sa salle de répétition au sous-sol, la sonnette aurait déclaré forfait et on serait restés à goûter le soleil de fin d’après-midi devant l’aimable maisonnette des hauts lausannois.

Mais la porte, donc, s’ouvre. Le pianiste reçoit volontiers chez lui, habitude acquise — on l’imagine — au fil de fiestas homériques où les copains musiciens venaient siffler une bière et taper un bœuf autour de François Lindemann, «solitaire qui aime l’entourage» en figure fédératrice du jazz vaudois, au point qu’il a pu l’an passé, sans fausse modestie ni erreur factuelle, titrer son livre de souvenirs: «François Lindemann à travers les jazz: Lausanne, de 1950 à nos jours». Pas mal pour un (presque) autodidacte, venu tôt à la musique parce que son père, propriétaire de l’Hôtel de l’Europe, glissait des 78-tours dans le pick-up du lobby à l’attention de sa clientèle cosmopolite. Dans l’établissement traînait un piano: le gamin de 7 ans s’y essaie quand son daron est en voyage. À son retour, celui-ci sera assez impressionné pour lui offrir quelques cours. Plus tard, entre ses études de graphisme et sa passion pour le jazz, le jeune homme fera son choix, raison pour laquelle le club Chorus peut célébrer ce samedi son demi-siècle de carrière. «Ce mot, grince le pianiste de 69 ans, ça me fait trop penser à casser des cailloux, comme disait Léon (ndlr: Francioli).»

Parlons de parcours, alors. Solide, appliqué, varié et prestigieux, que François Lindemann a répertorié dans un classeur fédéral incidemment déposé sur la table du salon… Les interviews, les critiques – «seulement deux négatives!» –, les reportages s’y succèdent. Le papier jauni révèle ses premières armes scéniques, notamment avec son compère Sebastián Santa Maria au Montreux Jazz, look de folkeux hippie malgré son allégeance éternelle à la note bleue. «On m’a parfois accusé de n’aimer que la musique savante, mais c’est très réducteur. J’aime surtout l’originalité, et c’est sans doute là, plus qu’en technique, où je suis doué.» En noir et blanc sur un papier plus lumineux, les aventures de Piano Seven lui donnent raison: en abouchant en étoile, sur une même scène, sept monstres de bois laqué, Lindemann a eu l’idée qui ferait son succès le plus populaire, et l’enverrait durablement tourner autour du globe.

«Mes premiers voyages aux États-Unis, dans le cadre de collaborations avec le Montreux Jazz, m’ont ouvert le corps aux espaces lointain. Mon esprit l’était déjà, mais me retrouver soudain à l’autre bout du monde pour une longue période m’a fait découvrir une passion.» Elle sera épanchée musicalement au gré d’innombrables projets mêlant au jazz des influences ethno, des instruments thaïs ou des rythmiques balinaises, et «physiquement» au fil de vadrouilles régulières, pour jouer ou simplement pour lui. «Rester quatre mois de suite à Lausanne, c’est un maximum.» Cet amoureux des pays asiatiques a sillonné la région et vécu plusieurs périodes entre Thaïlande, Birmanie, Indonésie et Chine. Récemment, il a acquis un petit appartement dans les quartiers populaires d’Istanbul. Son dernier disque en date, le goûteux «Nu Bass», a été composé dans cet environnement exotique. «J’ai été récemment averti que l’eau coule du plafond», maugrée-t-il. L’occasion d’y retourner vite.

«Jeunisme exagéré»

Enfin, en couleur, de plus récents portraits se découvrent dans le classeur. Et l’on réalise combien l’aventure de Lindemann a été documentée — l’homme aussi. Sa fringale de projets, sa défense continue du statut de musicien professionnel, son appétit de mixité culturelle, son absence d’exubérance qui n’empêche pas un certain ego partagé avec ses camarades en talent. Sans oublier son sens de l’organisation managériale, par contrainte plus que par plaisir, jure-t-il. «J’ai passé plus de temps à organiser mes concerts qu’à les jouer.» Peut-être que ce nouveau portrait, qui le cueille à la veille de ses 70 ans, relèvera une pointe de lassitude qu’il assimile plutôt à de l’agacement, alors que ses prochains projets à l’autre bout du monde viennent d’être ébréchés par deux refus de suite de subvention cantonale — chose inédite pour cet ambassadeur de la qualité «made in Vaud» qui enchaîna les contrats de confiance. «Je sens que, dans certains milieux, on nous demande de dégager un peu. Ce n’est pas un racisme antivieux mais un jeunisme exagéré. Même les organisateurs regardent désormais le nombre de likes sur les pages internet des artistes avant de les engager. Pour un public plus âgé, c’est inopérant.»

Peut-être également que la grosse java de Piano Seven lui manque, malgré la lourdeur logistique de l’entreprise qui le fit, sans regret alors, tirer la prise en beauté, il y a deux ans. «Je monte quelque chose dans le genre, avoue-t-il, les yeux gourmands. Je vais mettre ensemble quatre pianos et trois musiciens, dont Pierre Audétat, qui produiront de la musique électronique. Ça s’appellera Piano Quattro!» Rendez-vous à Vevey dans un an. En attendant… il potasse son piano. «Là, je me concentre sur le son: comment faire vraiment chanter deux notes ensemble. C’est le truc le plus difficile, purement mental. On apprend tous les jours, encore et encore.»