La voix du jeune Tamino, lumineuse, bouleverse

Le temps s’est arrêté dimanche soir aux Docks. Tamino, chanteur belge d’origine égyptienne, est venu illuminer la salle lausannoise avec les morceaux issus de son premier album, «Amir». Lors de cette unique date en Suisse, un public éclectique s’est laissé envoûter par la présence discrète et la voix céleste et rocailleuse du musicien de 23 ans, qui exceptionnellement a débarqué seul sur scène, avec sa guitare et ses cheveux noirs en bataille – «Ce soir, c’est comme ça, mais je reviendrai un jour avec le reste du groupe.»

Dans une mise en scène sobre, vêtu d’une veste noire qu’il enlèvera au milieu du concert pour mieux supporter la chaleur, l’interprète, actuellement en tournée un peu partout dans le monde et déjà adulé par la critique française, a d’abord enchaîné deux titres calmes, «Persephone» et «Cigar», les yeux fermés, dans son monde, avant de s’adresser doucement aux spectateurs déjà conquis: «Lausanne, quelle merveilleuse ville… Il fallait que je vienne.» Tout le charme discret de la timidité.

Tamino, le regard perdu on ne sait où, doux mélange entre l’acteur français Louis Garrel et le mouvement imprévisible des dunes, a cette faculté indéniable de brosser dans un même morceau plusieurs styles musicaux, brisant gracieusement les frontières entre le soft rock et les rythmes orientaux de ses origines. Muni d’une large tessiture, il navigue avec une aisance déconcertante entre les graves qu’il semble chercher dans les profondeurs de la terre, à la manière de Nick Cave, au moment de plonger dans «Each Time», «Tummy» ou «Indigo Night». Jusqu’à révéler de puissantes inflexions orientales qu’il maîtrise aussi parfaitement, et d’atteindre de sublimes aigus à la fin de l’incontournable «Habibi», invitant à fermer les yeux pour se laisser transporter ailleurs. Accompagné tout au long du concert par une faible lumière bleutée, parfois en douche ou traversante, le musicien parvient aussi à jouer du dispositif minimaliste, se cachant parfois dans la pénombre, pour mieux réapparaître, enchanteur.