Les nonnes font leur show à Servion

Engoncées dans leurs longues tuniques noires et leurs guimpes austères, les nonnes dévoilent soudain leurs scapulaires dorés ornés de cœurs rouges à paillettes. Leurs timbres résonnent, les notes virevoltent, les croches ricochent sur les voûtes d’ogives et les hanches swinguent.

Sur les planches du Café-Théâtre Barnabé, à Servion, le spectacle de fin d’année nous emmène dans un couvent de San Francisco dont le quotidien est chamboulé par une chanteuse de cabaret répondant au nom de Dolorès van Cartier. Ou plutôt de sœur Marie-Clarence, pseudonyme sous lequel elle se planque après avoir été témoin d’un meurtre. Pas franchement friande de bondieuseries, la diva mettra les sœurs dans sa poche, fera de la chorale une machine à tubes punchy, remplira l’église jusqu’alors désertée par ses ouailles et fera même venir le pape!

Déjà 7'000 places vendues

Vous aurez reconnu l’histoire, celle de «Sister Act», feel good movie culte des années 90 avec une Whoopi Goldberg délurée dans le rôle principal, adapté en comédie musicale vingt ans plus tard. À Broadway d’abord, puis dans le monde entier. En Suisse, par contre, personne ne s’était encore frotté à ces partitions mythiques signées Alan Menken et adaptées en français par Ludovic-Alexandre Vidal et Nicolas Nebot du Théâtre Mogador à Paris. La compagnie Broadway en rêvait. La voici exaucée.

«C’était un pari risqué étant donné l’envergure du projet, mais le jeu en vaut la chandelle»

«C’était un pari risqué étant donné l’envergure du projet, mais le jeu en vaut la chandelle», souligne son cofondateur, Noam Perakis, metteur en scène du spectacle et directeur du café-théâtre de Servion. Alléluia, les fidèles de Barnabé ont répondu présent: plus de 7'000 places ont été vendues sur la vingtaine de représentations fixées jusqu’au 8 février 2020, si bien que les nonnes entonneront «Partir pour Éden» et leurs autres tubes lors de plusieurs dates supplémentaires. «Nous allons certainement atteindre plus de 12'000 spectateurs uniquement pour cette production», se réjouit Noam Perakis.

Mais il a fallu faire preuve d’une patience (et d’une ferveur quasi religieuse) pour décrocher les droits de ce succès planétaire. «Nous avons attendu deux ans pour les obtenir, car il n’est pas possible de représenter la comédie musicale dans plusieurs lieux à la fois, explique Céline Rey, cofondatrice de la compagnie Broadway et directrice vocale. Et comme elle sera remontée à Londres en juin 2020, nous n’avons les droits que pour une période limitée.»

Trente artistes

Ce rêve a un coût: un demi-million. «C’est une somme importante pour nous, mais cela représente peu dans le milieu de la comédie musicale. Nous avons dû nous serrer la ceinture.» Gourmandes, ces grosses productions nécessitent de gros moyens: décors monumentaux, costumes scintillants et distribution imposante. Pas moins de vingt-trois interprètes se côtoient sur scène, accompagnés de sept musiciens.

«La présence d’un orchestre live est une obligation, sans quoi nous n’avons pas le droit d’appeler cela «comédie musicale», reprend Céline Rey. Pour l’occasion, le VKFFB Backing Band réinvestit la fosse d’orchestre du café-théâtre. «Nous ne l’avions pas ouverte depuis dix ans!»