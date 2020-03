Pandémie, le top des films, séries, livres

Les meilleures séries

«The Walking Dead» 2010, USA, 10 saisons, de Frank Darabont et Robert Kirkman (BD). La plus populaire, même si les puristes hurlent face au scénario répétitif là où la BD enthousiasme. Bref, les zombies d’Atlanta vivent encore de beaux jours.

«Kingdom»

2019, Corée du Sud, 2 saisons, de Kim Seong-hoon. La plus esthétique, qui revisite la goule dans les dynasties médiévales. Les combats en hanbok, costume traditionnel, féodent un scénario malin.

«Z Nation» 2014-18, USA, 5 saisons, de Karl Schaefer. La plus caricaturale, qui, en série Z assumée, confirme la paresse virale sur canapé face au trash «Asylum-zombies». Jouissif.

«Pandemic» 2020, USA, 6 épisodes. La plus à pic, sur Netflix en janvier, qui traite de grippe espagnole, SRAS, MERS à nos jours d’avant le Covid-19. Sous-titre: «Comment empêcher une pandémie».

«The Hot Zone»

2019, USA, 6 épisodes. Adaptée de Richard Preston. La plus authentique, produite par National Geographic, sur le virus Ebola en 1989.

Les meilleurs films

«Contagion» 2011, USA, de Steven Soderbergh. Le plus efficace qui, fondé sur trois ans d’études, suit l’avancée d’un virus. Le scénariste, Scott Z. Burns, dit que Donald Trump a empiré la situation.

«Bienvenue à Zombiland» 2009, USA, de Ruben Fleischer. Le plus loufoque. Oppose à des zombies frappés du virus de la vache folle des survivants cinglés.

«Epidemic»

1987, Danemark, de Lars von Trier. Le plus cérébral, entre «Element of Crime» et «Europa», dans une triade apocalyptique. Ou le film d’horreur contaminé par son écriture.

«L’armée des 12 singes»

1995, USA, de Terry Gilliam. Le plus culte, tiré de «La jetée», de Chris Marker, qui met en trip temporel un Bruce Willis bien barré face à Brad Pitt, sur une Terre dévastée par un virus en 2035. Un grand film malade.

«Pandémie» («The Flu») 2013, Corée du Sud, de Kim Seong-su. Le plus bluffant, quand des clandestins importent un virus mortel à Séoul. Contagion à la sauce coréenne, du brut au comique.

Mais encore…

1913 «Pendant la peste», Dan., de Holger-Madsen. Le toubib doit-il sauver l’amant de sa femme, pestiféré?

1922 «Nosferatu», All., de Murnau. Variation sur «Dracula» de Bram Stoker et son vampire répandant la peste, pur chef-d’œuvre de l’expressionnisme allemand.

1940 «Vigil in the Night», USA, de George Stevens. Une infirmière courage, virée à tort, rempile alors qu’un virus surgit.

1957 «Le septième sceau», Suède, d’Ingmar Bergman. Au XIVe siècle, un chevalier défie la Mort aux échecs. Danse macabre sur fond de peste.

1964 «Le masque de la mort rouge», USA, de Roger Corman, adapté d’Edgar A. Poe. Ou la vieille série B qui plaît toujours.

1971 «Mort à Venise», Italie, de Luchino Visconti. Amours morbides et infectieuses avec Bogarde, rats et choléra.

1972 «Le mystère Andromède», USA, de Robert Wise, adapté d’un classique SF de Michael Crichton. Ou le virus venu d’ailleurs.

1977 «Le pont de Cassandra», It./Fr./All./GB, de Cosmatos. Le train Genève-Stockholm infecté est mis en quarantaine. Belles vues de Saint-Ursanne.

1978 «L’invasion des profanateurs», USA, de Philip Kaufman. Après Don Siegel et avant beaucoup d’autres, du clonage viral.