La Paternelle fête son 125e show avec Charlot

Si les répétitions costumées vont bon train du côté de la place du Cirque, à Bellerive, les organisateurs du spectacle annuel de l’assurance pour orphelins La Paternelle ont dû improviser pour mettre en place ce 125e show, «Charlot et les égarés du cinématographe». Tous bénévoles et néanmoins rois de l’anticipation, les membres du comité d’organisation ont commencé à réfléchir à cette édition spéciale (ndlr: il s’agit bien de la 125e du spectacle de Noël en 135 années d’existence de La Paternelle, la conjoncture, notamment les guerres mondiales, ayant eu raison de certaines éditions) il y a un peu plus de trois ans. Mais c’était compter sans l’impossibilité de se produire à la maison, soit au Théâtre de Beaulieu, actuellement en travaux. «Tout est resté longtemps très incertain, alors nous avons décidé de prendre les devants, se souvient Yves Buergin, responsable communication du Théâtre pour enfants de La Paternelle. Rapidement, on s’est rendu compte qu’il n’existait pas de salle dans les environs pouvant accueillir nos 10'000 spectateurs — oui, on a de sacrés problèmes (rires)! —, alors on a imaginé nous produire sous chapiteau. En plus, ça faisait sens, vu l’amour que Charlie Chaplin portait au cirque...»

Contraintes techniques

Finalement, il n’y a pas une tente, mais bien trois, qui ont été érigées sur la place du Cirque, à Bellerive. La plus grande, qui au mois de juillet devient le Dôme à Paléo, accueille le public, les deux autres les coulisses et la restauration. «C’est magique, mais il y a énormément de normes strictes à respecter et de contraintes techniques à prendre en considération, reprend Yves Buergin. Mais regardons le positif: nous pouvons proposer une petite restauration festive dont les profits nous reviendront directement. Et les sponsors privés ont immédiatement compris que cette édition allait être un peu plus chère à concrétiser que les autres (ndlr: 500'000 francs contre 300'000 habituellement). Ces spectacles ne rapportent rien à La Paternelle, mais c’est le plus génial vecteur de publicité pour notre mutuelle et une réelle fête pour les enfants de notre théâtre.»

Il n’y a pas que les sponsors qui ont décidé de jouer le jeu de soutenir La Paternelle dans son aventure hors les murs. Roy Export, la société qui gère les droits d’image de Charlie Chaplin, s’est elle aussi montrée extrêmement généreuse. «Comme souvent, nous avons pris notre bâton de pèlerin et sommes allés les voir à Paris et en sommes revenus ravis: nous allions pouvoir faire du Charlot à condition de ne pas rejouer exactement les scènes mythiques de ses films», se félicite Yves Buergin.

La proposition de Jad Makki

C’est à la suite d’un concours de manuscrits — La Paternelle a reçu 20 réponses! — que l’organisation a choisi la proposition du Belge Jad Makki. Un scénario où tous les personnages secondaires des films de Charlie Chaplin se retrouvent… orphelins du génie à la canne courbée. «C’est vraiment une très jolie histoire, accessible à tous, même aux plus petits qui ne comprendront pas les références cinématographiques», assure le responsable de communication. Un spectacle joué, dansé et chanté par quelque 200 jeunes de 8 à 20 ans, tous enfants d’assurés à la mutuelle, qui se retrouvent sur scène chaque décembre pour perpétuer ce rendez-vous traditionnel de fin d’année, laïc et apolitique, dans la capitale vaudoise.