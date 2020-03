Le plein d'idées pour amuser les enfants

Blog de dessin

Les auteurs des éditions de «La joie de lire» donne un rendez-vous quotidien à leurs lecteurs junior pour dessiner, colorier, lire en feuilleton leurs créations. Et jouer graphiquement dans leurs créations. Il suffit de s’inscrire. Une plongée ludique renouvelée plusieurs fois dans la semaine. Il suffit de s’inscrire à la newsletter. (cle) Rens.: camille@lajoiedelire.ch

Se prendre pour un peintre

Génial, tout est permis, on peut même colorier une œuvre d’art! S’il n’y a plus école, certains musées pensent aux plus jeunes. Ainsi, tous les mercredis sur sa page Facebook, le Musée d’art et d’histoire de Genève offre les contours d’une œuvre de sa collection. Cette semaine, deux belles du XVIIIe attendaient de prendre des couleurs. À Vevey, le Musée Jenisch met à disposition gratuitement et à télécharger sur son site internet, une sélection de ses cahiers à colorier, série lancée en 2014 en collaboration avec des artistes suisses. De son côté, le Musée du Locle réfléchit à la mise en place d’ateliers pour enfants pour remplacer ceux prévus in situ avec les écoles. (fmh)

La Lanterne dessine

Privée de projections, La Lanterne magique lance un concours de dessin avec le festival Visions du réel. Les enfants sont invités à illustrer une scène de film. Soyez imaginatifs et envoyez vos croquis via un formulaire en ligne ou par poste jusqu’au 30 avril. Début mai, les internautes voteront pour les meilleures trouvailles. (cle) www.lanterne-magique.org/ concours-2020