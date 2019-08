Rochette, l’homme qui murmure à l’oreille du loup

Cécile Lecoultre Jean-Marc Rochette ne dédaigne pas les voies difficiles. L’homme d’ailleurs, éblouit par ses vertiges. À la fin des années 70, le Grenoblois, ex-guide de montagne, plante son piolet dans la bande dessinée. Un héros porcin saucissonné par le facétieux Martin Veyron lui vaut un début de notoriété. En 1981, ivre de beauté et de peinture, l’artiste conquiert un nouveau sommet avec «Le transperceneige», train qui fonce dans l’apocalypse promise à la planète, futur «Snowpiercer», culte lui aussi, du cinéaste coréen Bong Joon-ho. Aujourd’hui, la science-fiction rattrape Rochette qui sort de son sac un acte 1, «Transperceneige - Extinctions», mais aussi un récit biographique, «Ailefroide» couronné par le FIFAD, et un conte quasi utopique, «Le loup». Un credo viscéral les tend, la quête d’absolu dans la nature, plus forte que la lourdeur des hommes. «Transperceneige» garde une acuité visionnaire. Désolant? Je l’écris en exergue de l’acte 1: la terre est ravagée par un mal incurable, l’humanité. Quand s’est profilée une adaptation en série de «Transperceneige» (2020), j’ai eu envie de revenir aux origines. Car nous y sommes, tous les clignotants sont au rouge, voyez la terre exsangue! Le script s’est enchaîné, la montée d’un écolo terrorisme radical avec ces Apocalypsters, un milliardaire survivaliste comme les «collapsologues» contemporains. Plus qu’une opinion, c’est une observation: si nous continuons à bouffer la planète comme des criquets, ça va mal aller. Au vu de l’époque, je ne pense pas à rassurer, plutôt à paniquer. Le côté «Feel Good», il me semble déplacé. Tant pis si je passe pour un oiseau de mauvais augure. D’où votre repli dans les Ecrins? Jadis je venais en montagne un mois, six semaines, pour me ressourcer dans la beauté au physique et au moral. Désormais j’y vis complètement. Je fonctionne très bien sans communication, je ne me force pas du tout, je retrouve ma rêverie. Comment vos voisins dans le massif des Ecrins ont-ils lu «Le loup»? J’ai vécu cette histoire en direct, car nous avons subi de grosses attaques de loup. Après la publication, les gens d’ici ont plutôt bien pris ma vision du dilemme, même les anti-loups. Mon voisin, ancien gardien de troupeau, a été le premier à acheter le bouquin. Je le vois encore passer la tête sur la barrière entre nos potagers et me dire: «C’est très bien». Bon, il a moins apprécié la fin plus poétique, il aurait préféré que le loup se fasse tuer. Pactiser avec le loup, un fantasme? Mais le loup, c’est l’ancêtre du chien. Donc à un moment, ils se sont alliés. Là, j’ai un Patou qui me tourne autour, il veut se faire adopter car il n’est pas encore trop bon avec les brebis. Il a les mêmes façons qu’un loup qui veut rentrer dans une meute, sympa, soumis, pas pour embêter. Je suis certain que des loups solitaires pourraient ainsi s’intégrer. Dans mon récit, je provoque jusqu’à qualifier le loup frère de sang de l’homme. Au-delà de la charge symbolique, je le pense aussi. Dans quel sens? La Terre n’appartient pas qu’aux hommes, qui ne sont qu’un épiphénomène au niveau du cosmos. Il y a 10’000 ans, la masse des vertébrés terrestres était de 97% d’animaux sauvages, le reste d’humains. De nos jours, le rapport est bouleversé: 87% d’animaux d’élevage, 12% d’humains, 3% d’animaux sauvages. Avec une accélération notoire, non? Exactement comme la courbe plate, longtemps invisible du cancer qui s’installe. Quand elle vrille à la verticale, il est trop tard. Et là, ça fait quoi, 600 ans qu’on tape sur la nature? Cette fois, ça y est, nous sommes au stade final des métastases. Serons-nous capables d’arrêter l’enfer de forêt sans animaux? Ici, l’écologie questionne. Mais en Chine ou aux États-Unis, c’est le déni jusqu’à en crever. «Transperceneige» est sous-titré «Extinctions», comme le mouvement de désobéissance Extinction-Rebellion? Extinction-Rebellion, dans son extrémisme épidermique, ce n’est pas la solution. Mais à un moment, il faut quand même obtenir que les responsables paient! Alors comment ne pas se révolter? Si les résistants n’avaient pas pris les armes en 1940, que serait devenu le monde? Les jeunes savent qu’ils supporteront le poids de nos actes. Je les espère plus efficaces que nous, car sur ce coup-là, nous sommes très mauvais.