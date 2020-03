Le rock progressif progresse en curieux sujet de conférence

La semaine passée, l’annonce a surpris les plus blasés: Genesis se reforme pour une tournée! Le groupe star du rock progressif n’a plus joué ensemble depuis 2007, et ses membres, dont le batteur puis chanteur Phil Collins, ne sont plus tout frais… Hasard du calendrier, le Bourg lausannois accueille mercredi une conférence sur ce genre musical au sommet entre 1968 et 1975. Invité de la HEMU, Aymeric Leroy, 46 ans, est tombé ado dans ce chaudron magique qui lui inspira pas moins de 4 ouvrages («Pink Floyd», «Rock progressif», «King Crimson» et «L’école de Canterbury»).

Le rock progressif connaît-il un regain d’intérêt cinquante ans après sa naissance?

Disons en tout cas qu’il revêt une dimension plus patrimoniale et hors des passions partisanes de l’époque. Il a vécu une longue traversée du désert – je ne sais pas si elle est achevée mais les rééditions des principaux artistes se vendent bien. Dans les années 90 principalement, il a dû affronter les regards méprisants ou moqueurs de la critique et d’une partie du public. Le succès de Radiohead a soudain montré que le rock prog n’était plus frappé de ringardise, bien que Radiohead n’a jamais pleinement assumé cette influence qui faisait mauvais genre.

Comment expliquer ce mépris?

Il y a un fond populiste dans le rock qui le veut comme une musique forcément spontanée, sans effort, proche de son public. Le progressif était aux antipodes: il revendiquait sa virtuosité, ses structures complexes, ses envies technologiques. Après la crise économique de 1973, ça faisait mauvais genre d’exhiber des millions de dollars de matériel. La notion de musicalité était louche, on y voyait des jeunes bourgeois capables de se payer des écoles de musique – l’antipunk, en fait, qui s’est bâti notamment en réaction. Le rock était alors une histoire de camps qu’il fallait choisir. Aujourd’hui, les communautés musicales coexistent, avec comme revers de la médaille qu’il n’y a plus d’universalité et donc de grands mouvements fédérateurs.

Quels sont selon vous les critères du genre progressif?

Avoir au moins 70% de musique composée, donc une dose d’improvisation réduite. Présenter une durée au-delà de la chanson pop de base – les crescendos et l’enchaînement des parties et des structures réclament des longs morceaux, souvent autour de 10 minutes et fréquemment enchâssés les uns aux autres. Avoir une instrumentation rock mais avec beaucoup de couleurs, de l’acoustique à l’électrique. Rechercher une richesse de timbres et de rythmes qui donne l’impression de voyager à travers le morceau. Les thématiques des paroles ne sont pas déterminantes, le visuel non plus: Genesis a marqué les esprits par son côté théâtral et costumé (une période très courte, 1972-74) mais ce n’est de loin pas la règle.

«Il est difficile de dire à partir de quel point l’ambition peut devenir de la prétention» Aymeric Leroy, Auteur de «Rock progressif»

Le genre n’a-t-il pas péché par orgueil? N’y avait-il pas une grande part d’outrance et d’élitisme?

Oui, sans doute. Mais il est difficile de dire à partir de quel point l’ambition peut devenir de la prétention. Certains groupes ont fait de la surenchère et créé des clichés pour tout un mouvement – je pense à Yes ou Emerson, Lake and Palmer, qui débarquaient avec des murailles de claviers et d’amplis, des pianos rotatifs, tout ce côté cirque. Mais n’oublions pas que ces groupes avaient un succès monstre et jouaient dans des stades aux États-Unis, avec la problématique d’être vus et entendus de loin à une époque où la technique ne suivait pas vraiment.

Qu’est-ce qui a tué le prog? Suicide ou abattu par le punk?

Comme chaque mouvement musical, c’est la génération suivante qui l’a tué. Aucun ado ne veut écouter ce qu’écoute son grand frère, ou pire son père. Le papa écoutait les Stones en 65, le fils aîné du progressif en 75, le fils cadet de la new wave en 85. Le prog s’est épuisé d’autant plus vite qu’il se revendiquait hors de son époque. La musique se voulait importante, immersive, ce n’était pas du tout du divertissement. Elle embrassait les technologies modernes autant que la musique classique ou folk. Elle était une brèche temporelle là où la plupart des groupes, dans les années 80, se revendiquaient au plus près de leur époque, marquée par la montée en puissance des radios commerciales où un morceau de vingt minutes n’était pas idéal pour caser de la pub entre deux chansons.