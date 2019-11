Roméo Elvis, la nouvelle bonne histoire belge

Sa bonne blague, Roméo Elvis la gardera pour la fin, le temps nécessaire pour que la caféine désengourdisse les synapses matinales de la nouvelle star rap. Ce sera une histoire de crocodiles comme ceux ornant son sweat-shirt et sa montre, «des animaux quand même beaucoup plus malins que ces imbéciles de pandas, tellement mous et incapables de se reproduire en captivité qu’ils se laissent masturber par des scientifiques déguisés en peluches. Véridique! Cherche «scientists dressed as pandas» sur Google.» Après vérification, la locution réunit 134 références. Pas mal. Mais moins bien que les 2,6 millions de résultats qui apparaissent quand on tapote «Roméo Elvis». Les pandas peuvent aller se brosser.

Voici peut-être, en chiffres, la raison du mol enthousiasme – qui n’empêche pas une politesse et une franchise indéniables – du rappeur belge, surexposé représentant d’un hip-hop national venu à maturation au début de la décennie avant que Stromae ne craque l’allumette de la combustion populaire. En deux ans, Roméo Elvis (ses vrais prénoms) est devenu un phénomène francophone que seule sa sœur Angèle a su dépasser en vitesse et en taille. D’un anonymat très relatif, il a acquis une soudaine renommée transgénérationnelle, signant sur une grande maison de disques et associant, d’abord par jeu, son allure dégingandée aux sourires mutins de sa cadette. Résultats des courses: Roméo fait l’Arena, ce vendredi, où ses tubes les plus «chantés» («Soleil») cohabiteront avec un rap plus carré et sombre.

«Je suis en pleine crise identitaire, confesse-t-il dan un hôtel lausannois. Mes amis me disent que j’ai tout fait pour tourner pop star, moi j’ai pas cette impression. Mais il faut bien reconnaître que signer sur un gros label, publier mon second disque «Chocolat» et jouer avec ma sœur m’ont fait connaître d’un public qui n’était pas vraiment le mien.» De quoi sont composés ses premiers rangs? «Beaucoup de jeunes filles! Avec Nekfeu, Stromae et Lomepal, on a créé des modèles de rappeurs mignons. Ce cirque pop n’est pas vraiment moi – par exemple, être nommé aux NRJ Awards m’emmerde totalement. Je l’ai tweeté et ça a mal passé. Mais je joue le jeu. Angèle n’a pas eu ce souci car elle est apparue tout de suite dans son secteur. Comme on a beaucoup joué ensemble, les gens croient que je suis aussi sympa qu’elle: c’est ça le plus dur à vivre.»

La chanson thérapeutique

Antipathique, Roméo Elvis? Pas du tout. Introverti, sans doute. Sombre, passablement, comme en témoignent le son et les clips de «Malade» ou «Parano», litanies à la violence somnambule sur l’angoisse du succès. «Je n’aime pas le cliché de la chanson thérapeutique, mais c’est un fait: quand un truc me pèse vraiment et que j’arrive à le retranscrire en musique, ça donne une bonne chanson et ça me fait du bien. Comme parler de la mort de mon grand-père dans «300», ou de mes problèmes d’acouphènes». Né en 1992 dans une famille de musiciens et comédiens, Roméo Johnny Elvis Kiki Van Laeken a toujours baigné dans cet univers artistique qui, au jeu des modèles révérés, le fait citer le rappeur Sofiane et l’acteur Jim Carrey. «Le premier pour sa qualité d’entrepreneur, le second pour son mélange de talent brut et de je-m’en-foutisme absolu. Il fait de la peinture désormais, je crois.»

Pas certain, dès lors, que ce curieux de tout hésite encore longtemps entre les ors de la pop et l’acier de la rap attitude. Un futur de comédien, déjà testé avec succès dans ses clips et sur ses visuels, serait un choix crédible. Au lendemain de l’interview, Roméo rejoignait d’ailleurs Saint-Tropez pour faire ses premiers pas d’acteur devant la caméra de Quentin Dupieux, sur le tournage de «Mandibules». «Je joue Serge, un patron d’hôtel qui accueille les deux héros – les mecs du Palmashow – qui viennent de trouver une mouche géante dans le coffre de leur voiture.» Ça n’a pas l’air de plus l’étonner qu’une histoire de scientifiques déguisés en pandas pour leur faire des gentillesses. Ou d’un rappeur dépressif devenu l’idole des jeunes filles.