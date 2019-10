Sandrine Viglino se prépare pour l'aventure

On connaît tous le stress qui monte avant de partir en voyage. D’autant plus si l’on décide de se lancer à l’aventure sur les routes. Dans son nouveau seul-en-scène, dont la première se joue vendredi à Cossonay, Sandrine Viglino répond avec humour aux questions existentielles que l’on se pose avant un «road-trip».

Faut-il parcourir les routes en voiture, à moto, en canoë ou à dos de chameau? Se lancer le nez au vent ou réserver tous les hôtels possibles? Se couper du monde ou poster une avalanche de selfies sur les réseaux sociaux pour rendre jaloux ses voisins? La comédienne valaisanne l’annonce d’ailleurs sur son site internet: au vu du nombre de questions qu’elle se pose, ce quatrième one woman show «équivaut à six mois de vacances».

En plus d’un sens de la formule qui fait mouche entendu sur les ondes de Rhône FM ou de la RTS et vu sur les planches dans «Drôles de Gammes» ou «Imagine +», Sandrine Viglino est également musicienne et compositrice. Les bandes-son des spectacles de Yann Lambiel? C’est elle. Les accompagnements musicaux, génériques et autres habillages sonores des émissions de radio «La soupe» et «Les dicodeurs»? C’est elle aussi.

Dans son quatrième spectacle, l’artiste aux multiples facettes revient à ses amours en mêlant l’humour à la chanson. Elle a notamment fait appel au musicien Oldelaf, connu pour ses ritournelles à l’humour grinçant dont «La Tristitude», qui a cosigné la musique du spectacle. Quant à l’écriture de «road-trip», la Valaisanne a allié ses talents à ceux de l’humoriste française Antonia de Rendinger.