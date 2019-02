Autoportrait transdisciplinaire d’une hermaphrodite revendiquée

Certains avaient peut-être en mémoire la silhouette filiforme, l’énergie électrisante, la voix angélique de Silvia Calderoni, plusieurs fois invitée en terres romandes avec sa compagnie Motus, ou par La Bâtie, ou par l’ancien Grü, ou par la Manufacture – dont elle accompagne les étudiants dans une création prévue pour mai prochain. Les Genevois l’ont en tout cas ovationnée avec ferveur, ce jeudi au Théâtre du Grütli, où, sous l’égide conjointe d’Antigel, elle interprétait un «MDLSX» (pour «Middlesex») en tournée internationale depuis l’été de 2015.

Dans sa forme, ce solo, mis en scène par les cofondateurs de Motus, Enrico Casagrande et Daniela Nicolò, transgresse les genres en mêlant le DJ set, la vidéo, la performance, le jeu de lumière, la citation et la narration. Dans son contenu, il brouille les genres en empoignant la question de l’intersexuation, également connue sous le nom d’hermaphrodisme – et qui toucherait entre 1,7 et 4% de la population.

À tous les niveaux, «MDLSX» s’entend comme un «manifeste queer» prônant l’abolition des catégories et des normes quelles qu’elles soient – sexuelle, raciale, nationale, linguistique, identitaire, artistique – la liste est longue. L’hybridisme comme philosophie.

Sur scène, une longue table jonchée d’objets disparates, un ordinateur d’où s’échappe une playlist égrenant 23 tracks des Smiths, des Cramps, des Talking Heads ou de Stromae, une lucarne en toile de fond où se projettent des films de famille, et un tapis triangulaire de couleur argent. L’actrice italienne, multiprimée dans son pays, saute, échevelée, d’une action à l’autre, crie, chante, lit, se confie, pleure, se déshabille, chevauche, nue, un faisceau de laser… Ses transformations survoltées répondent aux veines tantôt punk, rock, pop ou electro de la musique. Ses émotions, elles, quand il s’agit du fardeau qu’elle porte de la monstruosité physiologique, parlent une langue universelle. L’empathie – voire l’apitoiement – gagne indistinctement les spectateurs, LGBTQI ou non.

À aucun moment, on ne satisfera sa curiosité voyeuriste. On aura beau scruter, on hésitera à conclure que Silvia Calderoni est anatomiquement fille, garçon, androgyne ou tour à tour l’un et l’autre. On retiendra en revanche qu’une certaine dose de narcissisme assure de résister à l’exclusion.

