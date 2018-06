Charlotte Monnier soupèse l'anorexie en alexandrins

Il faut croire que l’anorexie se révèle mieux en alexandrins, que le rythme des mots permet de mieux digérer la réalité d’un corps qui n’avale plus rien. Jeune artiste débutant sur les planches, la Vaudoise Charlotte Monnier achève ces jours la première partie de sa tournée avec le chanteur Jérémie Kisling. Leur pièce «Et toi, t’es là pour quoi?» pose la question habituelle des couloirs des cliniques psy. Une autobiographie poignante, en son et en série de six syllabes exclusivement, jouée entre l’arc lémanique et le théâtre de Sarclo, à Montreuil. Dimanche, elle se découvre à Orbe (après que le chanteur lausannois aura joué solo samedi soir). «L’alexandrin m’a toujours fascinée, il est à mes yeux capable de perfection et en même temps pose un cadre et des limites. Sans lui, je me serais probablement perdue, explique la Parisienne d’adoption, originaire d’Arnex-sur-Orbe. J’avais écrit quelques vers à la sortie de mon passage en hôpital psychiatrique. J’ai continué après ma rencontre avec Jérémie, par hasard, après qu’on s’est raconté nos vies sur une terrasse de Paris. Ensuite tout s’est enchaîné.»

Lui, a composé les notes de «Pèse-personne». Elle, a voulu démystifier un mal qui souffre selon elle de stéréotypes et d’idées dépassées. Extrait: «Soyons sérieux et sains. Non, un sac d’os n’a rien. Un squelette ambulant n’a rien de baisable.» Le résultat, ce sont des mots parfois crus. Le texte devient épreuves, abdos, course. «L’anorexie est assez proche de l’alexandrin, poursuit-elle. Il faut tout compter, tout mesurer, atteindre l’équilibre.» Parfois dur et parfois drôle. «Quand je raconte que j’en étais à me demander si le dentifrice avait des calories, les gens finissent par rire», s’amuse-t-elle. Cet essai théâtral est en quelque sorte l’épreuve des planches pour celle qui est passée par les Cours Florent, après des études en édition à la Sorbonne. À 27 ans, la sœur du rédacteur du journal «La Nation» est dirigée pour cette première création par Virginie Barbiera et Sylvain Blanchard. Les retardataires pourront voir ce spectacle à Montreuil, en région parisienne, du 5 au 13 juin, avant un retour en Suisse à la fin de l’été. (24 heures)