Cinq ans de zigzags théâtraux en famille

Le théâtre comme lien social. Depuis cinq ans, les habitants de l’Ouest lausannois sont invités à zigzaguer d’une commune à l’autre pour assister à des spectacles estampillés «tout public». Initié par Anne-Lise Prudat, enseignante et comédienne, ZigZag Théâtre ambitionne de cimenter les liens du district en invitant ses habitants à s’aventurer dans leurs localités voisines. Le tout dans une perspective intergénérationnelle: «Les enfants découvrent les arts de la scène en famille, avec leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents.»

Cette structure nomade, sans port d’attache, a éclos par étapes. Une fois l’idée couchée sur papier, Anne-Lise Prudat est partie à la rencontre des huit syndics de l’Ouest lausannois. Après un premier essai avorté, en 2012, trois Communes franchissent le pas: Bussigny, Écublens et Renens. À ce trio de départ se sont rapidement greffées Crissier et Prilly.

«Nous avons créé l’association et démarré notre programme en janvier 2015 avec ces cinq Communes. Les trois autres, Chavannes-près-Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, nous ont rejoints dans la foulée.» Pour marquer son 5e anniversaire, ZigZag Théâtre déploiera huit activités dans les huit localités, dès ce jeudi et jusqu’à dimanche (lire ci-contre).

Après cinq ans, ZigZag Théâtre a-t-il accompli sa mission? Les spectateurs franchissent-ils les frontières de leurs localités de résidence? «Nous sommes en train de constituer notre public mais il n’y a pas toujours foule. Il y a encore une cohésion à travailler pour que les gens sortent de leur commune. Cela doit entrer dans les mentalités», observe Anne-Lise Prudat.

«Nous sommes dans un district dont le visage est en train de changer, il est en évolution constante, constate-t-elle. Nous pouvons très facilement nous déplacer d’une commune à l’autre. D’ailleurs, tous les lieux où nous présentons des spectacles sont accessibles en transports publics.»

Maintenir un équilibre

Pour répondre aux attentes des spectateurs, l’équipe zigzague d’une forme à l’autre, d’une jauge à l’autre, d’une tranche d’âge à l’autre. «Nous devons maintenir un équilibre, bien que notre premier critère soit de programmer des spectacles qui nous plaisent.» Les représentations destinées aux tout-petits, de 1 à 3 ans, sont les plus prisées. Quant aux ateliers organisés autour des spectacles, ils cartonnent. À noter également qu’une garderie est proposée gratuitement pendant les représentations. Les jeunes spectateurs peuvent ainsi découvrir les arts scéniques avec leurs parents pendant que leurs petits frères et sœurs s’amusent à côté.

Ouest lausannois, huit communes Du 22 au 25 août www.zigzagtheatre.ch