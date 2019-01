Danse contemporaine à trois temps à l’Oriental

À l’image d’une valse, Les Chorégraphiques se déclinent en trois temps. Né en 2016, ce minifestival dédié à la danse contemporaine vivra sa quatrième édition entre les murs de l’Oriental de mercredi à dimanche. Trois compagnies y dévoileront leurs nouvelles créations, à l’invitation du théâtre veveysan et de Dansomètre, espace de création chorégraphique. «L’idée est de leur offrir des coproductions avec un temps de résidence», explique Jasmine Morand, responsable du Dansomètre. En quatre ans, ce rendez-vous artistique a suscité un tel engouement que la sélection se fait désormais sur appel à projets.

Favorisant l’exploration de nouvelles formes, la formule des Chorégraphiques se décline en deux volets. Une performance dite «In Situ» invite les artistes à investir les différents espaces du théâtre, du foyer à la cage d’escalier. Sous la baguette de Pascal Neyron, le collectif BudGE confrontera les réalités virtuelle et sensorielle. Une proposition interactive qui sollicitera la participation active des spectateurs via leur smartphone.

Le second volet, plus classique, offre le plateau du théâtre aux deux autres compagnies. Le chorégraphe Antonin Rioche présentera «The Others», pièce pour trois interprètes, inspirée des comportements sociaux des bactéries pour mieux cerner notre rapport à l’autre. La Cie Tumbleweed nous entraînera quant à elle dans «The Gyre», tourbillon hypnotique évoluant à partir d’une action des plus simples: la marche. (24 heures)