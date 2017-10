De la gastronomie, des moules belges et vice-versa

Victor Vatard est un (impitoyable) critique gastronomique pas tout à fait comme les autres. Son credo? Les restaurants à éviter à tout prix, qu’il recense dans son guide Les Contournables. En même temps, cet ardent défenseur de la moule belge – et fondateur du site moulestoujours.com – porte un regard lucide mais saupoudré d’humour sur l’industrie agroalimentaire, les appellations d’origine contrôlée et autres labels pullulant sur les emballages de nos aliments.

Imaginé par le comédien Fabian Ferrari, ce personnage caustique foulera les planches du Casino Théâtre de Rolle dès ce soir et jusqu’à dimanche. En douze sketches, le spectacle Victor Vatard, Dire l’inverse, penser le contraire et vice-versa!, coécrit avec Roberte Nalbandian et mis en scène par Brigitte Boucher, promet un bonne louche d’humour loufoque.

Rolle, Casino Théâtre Je 26, ve 27 oct. (20 h), sa 28 (19 h) et di 29 (17 h) www.theatre-rolle.ch (24 heures)