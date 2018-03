Dieudonné est venu jouer «La Guerre» en douce

Un «débat pour la paix» avec la Cicad?

Entre les deux tours de son spectacle dominical, Dieudonné nous a reçu dans sa loge, le temps de répondre à trois questions.



Pourquoi soumettre votre public à pareil parcours du combattant pour assister à votre spectacle dimanche?



Je veux éviter au public genevois ainsi qu’aux gens qui me louent leur salle de subir des pressions extérieures. Et comme je n’ai pas besoin de pub pour faire fonctionner ma billetterie en ligne, je peux me permettre d’en passer par là pour protéger mes spectateurs de se voir accusés de «complices».



Cherchez-vous à calmer le jeu avec cette «Guerre» moins polémique que «Le Mur» de 2013?



Je continue à tenir mon bâton de pèlerin de la farce. Sur le terrain du rire, je travaille sur les tabous. Je suis allé au bout de l’antiracisme, quitte à heurter certains. Du coup, je suis systématiquement montré du doigt par les associations sionistes. Au temps des monarques, on accordait un langage bien plus libre aux bouffons!



Qu’espérez-vous de votre venue à Genève?



Il fallait jouer à Genève, où je n’étais plus venu depuis 2009. Il n’est pas normal que je prive si longtemps de mes spectacles le public genevois, très présent sur mon site Internet. Maintenant que je suis sur place, je voudrais profiter de ma présence pour proposer une rencontre à la section genevoise de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad). Ce serait volontiers que j’accorderais à la Tribune une interview croisée avec un membre de l’association. Genève serait le lieu idéal de ce débat pour la paix.