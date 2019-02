Éric Naulleau sur scène avec son idole à Payerne

On connaît son goût du débat, qui a fait des ravages dans le talk-show «On n’est pas couché». Mais Éric Naulleau a une autre passion, bien moins connue: depuis son adolescence, il est fan du rocker britannique Graham Parker, qui s’est imposé dans les années 80. Réalisant un rêve de gosse, il se produit avec lui depuis 2015. Le duo s’arrêtera à Payerne jeudi 21 février. Mais comment est venue l’idée du spectacle? «Je lui ai soumis l’idée d’un show dans lequel je lirais des passages du livre que je lui ai dédié, «Parkeromane» (2010), suivis par un de ses morceaux. Il m’a dit que c’était une idée bizarre et qu’il était évidemment partant.»

Les spectateurs du Beaulieu découvriront un mélange de concert et de lecture publique. «Je pense qu’on a inventé un genre qui consiste à mettre sur scène un artiste et son plus grand admirateur. Ce qui en ressort, c’est un immense moment de plaisir partagé entre Parker, le public et moi. Je pourrais faire ça toute ma vie sans jamais m’en lasser.»

Et la représentation ne parlera pas qu’aux fans. «Bien sûr, les passionnés se régaleront puisqu’il s’agit d’une des rares occasions de le voir en Suisse. Mais c’est aussi un spectacle pour les curieux de rock.» Idéal pour (re)découvrir les œuvres phares du musicien, dont Bruce Springsteen disait qu’il était le seul chanteur pour lequel il payerait un billet de concert. Ce spectacle est également la première apparition du chroniqueur sur scène. «J’ai dû faire attention à ne pas devenir spectateur face à mon idole. J’ai grandi avec Parker. Les titres qu’il joue racontent donc une partie de ma vie, comme une bande originale de mon existence.»

Lorsqu’on lui demande s’il n’est pas devenu la star du duo, la réponse de Naulleau ne tarde pas. «Non, pas du tout! Contrairement à moi, il est un véritable artiste, la source de tout ce spectacle.» (24 heures)