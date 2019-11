Gala étoilé pour un chorégraphe et sa muse à Vevey

Zizi Jeanmaire sera au Théâtre Le Reflet-Vevey, à l’occasion du gala de danse qui fera revivre, dimanche, des pièces de son mari. Roland Petit, le plus célèbre chorégraphe français d’après-guerre, avec Maurice Béjart, a réglé une multitude de chefs-d’œuvre pour elle, de «Carmen» à «Cyrano de Bergerac».

Zizi, quant à elle, fut la reine de Paris, régnant sur l’Opéra comme sur le Casino; la reine de Broadway et de Hollywood aussi. Étoile du ballet, interprète de Gainsbourg et de Béart, habillée par Saint Laurent, partenaire de Noureev, de Danny Kaye et de Bing Crosby, mariée soixanteans à son Pygmalion, elle vit aujourd’hui retirée dans un village vaudois. Très exceptionnellement, Zizi Jeanmaire a accepté de sortir de sa retraite, à l’invitation de Luigi Bonino, la mémoire chorégraphique de Roland Petit, de Florence Faure, la directrice de l’Atelier Le Loft, et de Brigitte Romanens, l’accueillante directrice du Théâtre Le Reflet, à Vevey. «Je me plaignais souvent de ne plus pouvoir voir les ballets de mon époux que sur l’écran de la télévision, du fait que je ne me déplace plus, explique Zizi, 95 ans. Ils ont voulu me faire plaisir en présentant des extraits de ses chorégraphies sur une scène proche. Je leur en suis vraiment très reconnaissante.»

Pléiade de danseurs

Zizi Jeanmaire honorera donc de sa présence le gala qui réunira sur scène une pléiade de danseurs des Opéras de Paris et de Rome, avec en tête d’affiche Eleonora Abbagnato, étoile directrice du Ballet de Rome, Benjamin Pech, étoile de l’Opéra de Paris, et Luigi Bonino dans «Cheek to Cheek» qu’il a si souvent dansé avec Zizi. «C’est Zizi Jeanmaire qui m’a permis d’entrer aux Ballets de Marseille de Roland Petit, explique Florence Faure. J’avais 18 ans. Elle m’avait vue prendre des cours de barre à terre. Je me remettais en forme après avoir arrêté la danse quelques mois. Elle avait arrangé une audition. Et je m’étais retrouvée dans le corps de ballet de Marseille, puis demi-soliste et soliste notamment dans «Coppélia», «Les Hauts de Hurlevent» et «Le jeune homme et la mort.» Ce dernier ballet, Zizi l’a dansé avec Noureev, et Florence avec Barychnikov! Après sept ans à Marseille, celle-ci a rejoint Maurice Béjart.

Quelle travailleuse

«Une période durant laquelle j’ai perdu Zizi de vue. Le jour du décès de Roland (ndlr: le 10 juillet 2011), je me suis précipitée à Genève où le couple s’était installé. Avec quelques danseurs, nous l’avons entourée durant ces moments douloureux. Et depuis, je vais la voir aussi souvent que possible. Pour moi, c’est un modèle. Bien sûr, elle avait des dons hors du commun. Mais qu’est-ce que qu’elle travaillait! On la regardait avec des yeux émerveillés lorsqu’elle était au cours. Le goût du travail bien fait me vient largement d’elle.» Avec Luigi Bonino et Jean-Michel Désiré, autre fidèle d’entre les fidèles (il règle depuis trente-cinq ans les lumières des ballets de Petit), hommage sera donc rendu dimanche au chorégraphe et à sa muse.