«Gospel pour 100 voix» à Montreux

«Vous nous avez ramenés au film «Sister Act»!» Voici la réaction hyperenthousiaste, lors de la finale 2016, de l’une des jurys de «Britain’s got talent» (le pendant britannique de l’émission «La France a un incroyable talent»). Le groupe en lice? «Gospel pour 100 voix», qui avait déjà de belles performances derrière lui au moment où il décrochait le coup de cœur du jury à la TV anglaise. L’aventure a en effet débuté en 1998, pour ce qui devait être un unique concert, mais qui a depuis été applaudi par plus d’un million de personnes dans des salles comme le palais omnisports de Paris-Bercy, avec 200 000 albums vendus à la clé.

Au fil du temps, le spectacle a évolué: «Actuellement, nous sommes plus proches d’une comédie musicale, avec nos danseurs, que d’une chorale qui donne un concert», constate le fondateur, Jean-Baptiste Guyon. À regarder les vidéos qui circulent sur internet, il est vrai que les chanteurs de «Gospel pour 100 voix» dégagent une énergie communicative. Une des probables raisons du succès. «Mais surtout, nous sommes les seuls à faire cela! affirme Jean-Baptiste Guyon. Si quelqu’un veut écouter du gospel aux États-Unis, il doit assister à un long culte dans une église, un lieu où personne ne peut s’autoriser ce que nous nous permettons sur scène. De notre côté, certes nous chantons Jésus, mais nous ne faisons pas de prosélytisme. Les gens ressentent notre message d’amour, de tolérance, de paix et de partage.»

Ce samedi à Montreux (et en mai à l’Arena de Genève), «Gospel pour 100 voix» revisitera l’histoire de cette musique, en parlant des origines et des lieux où elle s’est développée. Par des interprètes triés sur le volet: «D’États-Unis, du Congo ou d’outre-mer, ils sont sélectionnés aux USA lors d’un long processus d’un an et demi. Ne restent que les plus motivés», explique Jean-Baptiste Guyon. À vérifier samedi.

Montreux, Auditorium Stravinski

Sa 17 (20 h)

www.lasaison.ch (24 heures)