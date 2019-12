«J’ai besoin d’être seul sur scène»

Invité par son amie la comédienne Elsa Zylberstein, Gad Elmaleh s’est arrêté à Genève à la mi-décembre pour soutenir la fondation Action Innocence dans sa lutte contre le cyberharcèlement et la pédopornographie sur le Net. Au dîner de gala, l’humoriste a payé de sa personne pour faire monter les enchères. Quelques heures avant, il acceptait de parler de son rapport avec les réseaux sociaux, de son nouveau spectacle «D’ailleurs» — qui sera joué pour la première fois en Suisse au Festival Maxi-Rires, les dimanche 17 et lundi 18 mai à Champéry, avant un passage par l’Aréna en décembre 2020 —, de son expérience aux États-Unis.

Non, nous n’avons pas abordé la polémique autour de cette accusation de plagiat lancée sur YouTube par CopyComic en 2017 – qui concerne également Jamel Debbouze ou Tomer Sisley. Ce n’était ni le lieu, ni le moment. L’artiste s’est déjà expliqué dans la presse, admettant même avoir fait «quelques emprunts» à d’autres artistes. Pas de quoi remettre en doute son talent et sa carrière longue de vingt-deux ans. Rencontre avec un homme humble et généreux. Dans le geste comme dans le verbe.

Comment êtes-vous présent sur les réseaux sociaux?

Je suis présent, mais je suis aidé. Avant, je gérais tout moi-même. J’ai désormais des gens, dont c’est le métier, qui m’aident à modérer... Je ne peux pas tout lire, ce serait inhumain. D’abord, parce que ça prendrait un temps incroyable. Ensuite, malheureusement, avec Facebook et, surtout, Twitter, il y a une telle mécanique de haine qui s’est développée, tellement de rejets, de luttes, de forums de discussion absurdes, avec des gens qui s’insultent,que c’est un peu dur. Twitter a dérivé, je songe d’ailleurs à ne plus y être du tout. J’ai près de 8millions de followers et, parfois, je me demande ce que je fais là. Twitter, c’est comme un quartier chaud: tu ne sais pas vraiment ce qui peut t’arriver, mais tu sens que tu peux t’en prendre une à n’importe quel moment. Les propos sont déformés. Pour certaines affaires sérieuses, c’est devenu l’antichambre du Palais de justice.

Et Instagram?

J’aime bien. C’est comme un jeu! Cela reste «friendly», il y a des commentaires, on peut diffuser de l’information, on peut suivre l’actualité des gens, qu’elle soit professionnelle ou personnelle. Ce compte, je le gère moi-même. J’ai près de 2millions de followers.

Vous répondez aussi aux commentaires?

Pas trop... Quand c’est gentil, je signale que j’ai lu, parfois, je réponds, mais tu ne peux pas tout lire. Je me suis surtout imposé une ligne de conduite: quand c’est violent, méchant, raciste ou antisémite, je bloque. Je ne veux pas que, sur cet espace qui m’appartient, il y ait des gens qui puissent tenir de tels propos. Ils ne sont pas mes amis! Ceux qui sont là sont soit ceux qui ne m’aiment pas mais qui m’observent, soit ceux qui m’aiment.

Avec vos enfants, comment ça se passe?

Il y en a un qui a 6 ans, il n’est absolument pas concerné. Il ne sait même pas ce que c’est! L’aîné a 19 ans et, grâce à Dieu, il a un rapport très sain avec ça. Je trouve même qu’il ne poste pas assez pour un gamin de son âge. (rires) Mais ça reste un jeune, il n’allume plus trop la télévision, tout passe par la tablette, mais il n’est pas trop sur les réseaux sociaux.

En mai, vous présentez votre nouveau spectacle en Suisse...

Exactement. Les billets sont déjà en vente. Il y a même des salles qui sont déjà complètes. Je ne sais pas pourquoi... Moi, je n’achèterais jamais des billets autant en avance. Surtout pour un spectacle qui n’est pas fini d’être écrit. (rires) Plus sérieusement, je vais commencer le rodage en janvier. Je suis très heureux de revenir seul sur scène. J’en avais besoin.

Pourquoi?

Quand tu fais plein de choses, les gens ont l’impression que tu as occupé le terrain en permanence. Cela fait pourtant cinq ans que je n’ai pas mis les pieds sur scène tout seul. Durant cette période, je suis allé aux États-Unis, j’ai construit un spectacle qui a fait le tour du monde, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe du Nord. C’est bizarre, parce que tu développes un projet pour toi, tu sors de ta zone de confort, mais le public, en France ou dans la francophonie, voyait ça plutôt comme un caprice ou un délire. Le rêve américain, Jimmy Fallon... Ils ont attendu que ça passe. Sans y porter trop attention.

Pourquoi justement avoir choisi de vous remettre en question, en quittant l’Hexagone et en tentant votre chance aux États-Unis? C’était courageux...

Ou inconscient, plutôt! (rires) C’est vrai, je n’avais pas besoin d’y aller. Mais ce n’est pas vraiment le rêve américain qui m’attirait, c’est un truc plus personnel. J’ai toujours fait ça. Les gens ne le savent pas, mais le fait d’arriver en France et d’y avoir du succès participait du même élan. Avec le problème de la langue en moins. C’était aussi difficile que ça l’a été de faire du stand-up aux États-Unis. Au départ, je n’étais pas donné gagnant, j’étais un immigré. C’est donc dans ma nature profonde d’être dans le défi permanent.

Avec le recul, qu’est-ce que cette expérience vous a apporté?

Tellement de choses... J’ai l’impression d’avoir fait un mégastage de trois ans! J’ai un parallèle intéressant à raconter: un jour, un champion de ping-pong s’est cassé le poignet droit. À partir de ce jour-là, il décida d’apprendre à jouer de la main gauche. Il s’est entraîné, on va dire pendant trois ans, et il a atteint un niveau acceptable. À la fin, une fois guéri, on lui a posé cette question: qu’est-ce que vous avez appris? Il a répondu: «J’ai appris tellement de choses sur ma main droite!» Dans mon cas, c’est la même chose. Sortir de la zone dans laquelle je vivais, ça m’a poussé à regarder la France, regarder d’où je viens, regarder le public qui me donne de l’amour, regarder le confort que j’avais... Aux États-Unis, je faisais la première partie du plus grand humoriste américain, Jerry Seinfeld, et on me demandait ma pièce d’identité quand j’arrivais au théâtre. Je suis allé à Las Vegas, Washington, Chicago, San Francisco; j’ai joué dans des centres commerciaux, dans des caves, dans des belles salles comme le Carnegie Hall. J’ai adoré cette expérience, mais je ne pense pas que je vivrais dans ce pays.

Aux États-Unis, il y a plein de choses que j’admire et que je respecte, mais c’est difficile Gad Elmaleh, Humoriste

Vous y avez pourtant habité trois ans...

Oui, mais, quand tu es un Méditerranéen, Français d’adoption, francophone, tu portes une richesse en toi... En Europe, la diversité est folle, avec ses frontières, avec les langues qui sont parlées, l’influence des différentes cuisines. Moi, j’aime ça. Aux États-Unis, il y a plein de choses que j’admire et que je respecte, mais c’est difficile. Quand tu fais un show à Pittsburgh à 19 heures, tu sors du théâtre deux heures plus tard, c’est vide, tout est fermé, tu rentres à l’hôtel, il y a une machine à glaçons dans le couloir. C’était «bluesy», un peu mélancolique! Il manquait des épices...

Cette expérience aux États-Unis a-t-elle changé le visage de Gad Elmaleh?

Un peu. Il y a plusieurs choses qui te bougent, qui te secouent, qui te touchent... Et ça, ça en fait partie! J’ai compris, en allant dans le temple du stand-up, qu’on avait, en Europe, une tradition de la gestuelle et du théâtre. Désormais, j’ai envie de mêler les deux. Si les Européens ne font que du stand-up, ils vont perdre leur identité. On n’est pas des Américains. Il faut rester dans ce qu’on est profondément. J’ai envie de revenir à ce que je faisais avant, c’est-à-dire créer des personnages, et alterner avec du stand-up.

Vous jouez une pièce de théâtre à Paris, «L’invitation». Était-ce pour prendre la température avant votre one-man-show?

C’est Philippe Lellouche qui m’avait d’abord proposé de produire cette pièce. Je venais de produire une comédie musicale, «Bernadette de Lourdes», l’histoire de Bernadette Soubirou, qui nous a valu de rencontrer le pape au début du mois. Le jour où j’ai dit à mes potes que je ne pouvais pas les voir parce que j’avais rendez-vous avec le pape, je suis passé pour un mythomane. Ce n’est pas une phrase qu’on peut dire tous les jours... (rires) J’ai donc produit ce spectacle à Lourdes. Mais je voulais aussi me tourner vers le théâtre. Quand j’ai lu le texte, j’ai vraiment eu envie de jouer cette pièce, tant le rôle est drôle. On s’est débrouillé pour trouver un producteur et ça cartonne depuis le début. On arrête le 2janvier, on ne partira pas en tournée avec... Mais la pièce passera en direct sur M6 avant le réveillon.

Champéry, Festival Maxi-Rires Di 17 (18h30) et lu 18 mai (20h) www.maxi-rires.ch Genève, Aréna Ma 15 décembre 2020 (20h) geneva-arena.ch