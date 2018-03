«Je crois beaucoup aux phrases qui tuent»

Les médias aiment répéter qu’il est cruel, avec son humour sans la moindre pincette. Mais pour Gaspard Proust (41 ans), le comble de la cruauté c’est de lui imposer l’exercice de la promotion. Il n’aime pas parler de lui, ni être analysé. Habile, érudit et volontairement un brin désabusé, il se prête pourtant au jeu, utilisant son déjeuner arrosé pour excuser les digressions qui sortent de son portable.

Ce «Nouveau Spectacle», vous avez fini de le roder?

Oui, bien sûr, il suit son rythme de croisière.

Une croisière dont les escales peuvent être modifiables, non?

Vous pensez que parce que je viens en Suisse, je vais adapter mes vannes? En fait le texte est d’une telle richesse que c’est une redécouverte permanente pour moi. Disons que j’essaie de varier le jeu, de faire entrer le comédien une fois que le moteur est lancé. Je ne crois pas à la perfection du premier coup. Pour les Suisses peut-être, mais vous savez que je suis à moitié Yougoslave, donc ça compense!

Dans le monde du sport, que vous conspuez, on dit «on ne change pas une équipe qui gagne». Et un solo qui gagne?

Vous savez, ce solo a quand même évolué. Il y a tout de même 35% à 40% de nouveautés par rapport à l’année dernière.

Je parlais de vous, pas du spectacle…

Ah voilà! Moi non plus, je ne suis pas le même. J’ai beaucoup évolué en un an et demi. On lit des choses, on avance. C’est Nietzsche qui parlait de l’éternel retour. Pour moi, l’être humain, je le vois évoluer sur une spirale. Il tourne autour du même truc en s’en éloignant un peu ou en modifiant un petit quelque chose. Mais au final il reste le même, tout en changeant constamment. En fait il garde une unité dans sa diversité. C’est beau ce que je dis, je sais. Mais blague à part, c’est à peu près ce que je pense.

Vous qualifiez le rire d’un «prout qui se trompe de direction». On a presque envie de se retenir…

Le rire est l’une des rares choses que l’on peut partager avec quelqu’un qui nous est diamétralement opposé. Je déteste la phrase «on peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui». Elle est horrible, débile, sectaire et stupide au point qu’on devrait l’interdire! Vous pouvez être assis à côté de quelqu’un que vous détestez, mais par le rire oublier ce qu’il pense pour ne garder que ce qu’il est. Et là, on aura accompli quelque chose de grand.

L’ancien président de la Confédération a dit que «rire, c’est bon pour la santé»

Évidemment, j’ai vu cette vidéo. Bon, on a tous une fois dit quelque chose de ridicule dans un contexte déplacé. Moi, je trouve que ça l’a rendu humain, rigolo. Le jour où je fais un spectacle sur la politique suisse, c’est que j’aurai accepté le défi ultime.

Vous n’en avez pas marre des qualificatifs «misogyne», «cynique»?

Mais ce n’est pas moi ça, madame! Les gens disent «ah, il est méchant sur scène, il doit l’être aussi dans la vie». Jamais ils ne pensent que pour assumer ce que je dis chaque soir au théâtre, je dois avoir une vie d’une pureté incroyable. Si je pensais tout ce que je dis dans mon spectacle, je me tirerais une balle après! J’aimerais que les journalistes me qualifient plutôt d’«épanoui», mais je n’y ai jamais droit!

Vous partez d’une inspiration, vous écrivez le texte, vous laissez ensuite infuser pour arriver à LA phrase. Le contraire serait plus simple, non?

Non! L’humour est une question de rythme. Si vous bafouillez au milieu d’une phrase qui marche très bien tout le temps, les gens ne riront pas de la même manière. Je crois beaucoup aux phrases qui tuent. Les gens vivent les mêmes situations que moi, mais n’arrivent pas forcément à les faire décanter. Après ma phrase, ils disent à la fois «c’est exactement ce que je pense!» et «haha!»

Lausanne, Théâtre de BeaulieuVe 2 mars (20 h 30)